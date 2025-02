Terá Rui Marote ficado mais tempo na Associação de Futebol do que Fidel na presidência de Cuba?

“É com orgulho que me despeço dos anos que estive à frente da Associação de Futebol da Madeira (AFM).” A frase de Rui Marote foi dita, no sábado, durante a visita do presidente do Governo Regional à sede da instituição, agora renovada. O histórico presidente da AFM concretizou as razões do orgulho. A instituição “sempre foi a maior associação desportiva da Madeira” e, hoje, conta “com mais de 6 mil atletas federados”.

Rui Marote recordou que a AFM esteve, há 10 anos, “na iminência de ser encerrada”, o que não aconteceu por intervenção do visitante Miguel Albuquerque e do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Se a AFM tivesse sido encerrada há 10 anos, Rui Marote não teria completado 42 anos como dirigente. Um número de relevo e que, à notícia do evento de sábado, levou, entre os vários comentários suscitados nas redes sociais do DIÁRIO, a que um leitor tenha afirmado que Rui Marote “quebrou o recorde de Fidel Castro”, o que “não é para todos”.

Mas será verdade que Rui Marote bateu o ‘recorde’ de Fidel Castro?

Para verificarmos a veracidade da afirmação socorremo-nos dos conhecimentos transmitidos pela Enciclopédia Britânica, disponibilizada on-line, além de confirmarmos os dados em várias outras fontes credíveis de informação, como jornais e trabalhos universitários.

Não analisámos se permanecer tanto tempo em um cargo é comum, pois isso é evidente. Centrámo-nos no essencial, que passou por confirmar quantos anos passou Fidel Castro no poder, isto é, na liderança política de Cuba.

Os dados oficiais mostram que Fidel assumiu o poder em 1959 e deixou-o em 2008, tendo completado 49 anos na liderança daquele país.

Fidel Castro (1926-2016) foi o principal político responsável pela transformação de Cuba no primeiro estado comunista das Américas.

Depois de lutar contra a ditadura de Batista alinhada com os Estados Unidos, liderou a Revolução Cubana e assumiu o poder, como referido, em 1959.

Sob a sua liderança, Cuba adoptou políticas radicais, como a nacionalização de indústrias e uma reforma agrária, o que gerou tensões com os Estados Unidos.

Fidel Castro consolidou um regime de partido único, implementando reformas sociais, mas também enfrentou dificuldades económicas, especialmente após o fim da União Soviética, principalmente devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, seu vizinho.

Em 2006, Fidel passou o poder a seu irmão Raúl devido a problemas de saúde, e em 2008, renunciou definitivamente.

Os 42 anos de Rui Marote à frente da AFM comparam com os 49 de Fidel Castro na liderança de Cuba. Portanto, é evidente que o presidente cessante da AFM não superou Fidel Castro, tornando falsa a afirmação do leitor.

Apesar de ser incomum passar mais de 40 anos na liderança política de um País, Fidel está longe de ser caso único. Vejamos apenas mais alguns exemplos: Kim Il-sung – Coreia do Norte – 1948-1994 – 45 anos; Paul Biya – Camarões – 1982-presente – 45 anos; Muammar Gaddafi – Líbia – 1969-2011 – 42 anos; Teodoro Obiang Nguema – 1979-actual – 44 anos.

Na pesquisa que realizámos, não consideramos monarcas. Se o tivéssemos feito, o primeiro lugar seria de Elizabete II, rainha do Reino Unido entre 1952 e 2022.