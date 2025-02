Casa de Saúde Câmara Pestana promove VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental de 7 a 9 de Maio

“Do Asilo à Inovação … 100 Anos de Hospitalidade”, é o mote das VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, que decorrerão na Casa de Saúde Câmara Pestana, no Funchal, de 7 a 9 de Maio, no âmbito da celebração dos 100 anos da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira e da sua presença ao serviço da Saúde Mental nesta ilha​​​.

O programa do evento, inicia-se, no primeiro dia, com três workshops sobre diferentes temáticas, que versarão sobre: 'Luto e Emoções', 'Genética na Psiquiatria' e 'Teatro Terapêutico'.

As jornadas, nos dias 8 e 9 Maio, abordarão questões de saúde mental actuais e pertinentes, numa troca de partilhas e conhecimentos, com o contributo de vários oradores, regionais, nacionais e internacionais.

As inscrições estão abertas através no site das Irmãs Hospitaleiras, onde poderão ser encontradas todas as informações. Os workshops, dada a sua natureza de pequenos grupos, terão vagas limitadas.

Decorrerá ainda o concurso de posters científicos, Prémio Dr. Nóbrega Fernandes, cujo regulamento se encontra no referido site, havendo a atribuição de 1º, 2º e 3º prémio.