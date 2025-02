'Força Madeira' questiona SESARAM sobre falta de batas no Centro de Saúde do Bom Jesus

A coligação 'Força Madeira', candidata às eleições regionais de 23 de Março, questiona o SESARAM sobre a falta de batas no centro de Saúde do Bom Jesus. A coligação composta por PTP, MPT e RIR, indica que esta falha faz-se sentir no serviço de saúde oral.

"A situação é recorrente, e já levou vários reparos da Ordem dos Enfermeiros. E agora acabou por paralisar as consultas pois os médicos dentistas não têm batas de protecção para atender os doentes", denuncia a 'Força Madeira'.

A união dos partidos PTP, MPT e RIR diz que "em vez da Secretaria da Saúde gastar dinheiro em canecas, devia investir no fardamento dos recursos humanos do SESARAM".