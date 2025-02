Casa-Museu Frederico de Freitas acolhe III Encontro Regional BAD Madeira

A Delegação Regional BAD Madeira da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação (BAD) irá realizar no próximo dia 14 de fevereiro de 2025 o 3º Encontro Regional BAD Madeira, sob o tema Para uma convergência GLAM(1) e formação, que se realizará no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal. (1) Sigla em inglês de Galleries, libraries, archives and museums (galerias, bibliotecas, arquivos e museus, que inclui sítios e monumentos).