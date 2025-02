Universidade da Madeira acolhe seminário sobre 'Arte e Inteligência Artificial'

Hoje, entre 11 e as 13 horas, decorrem na Sala do Senado, no Campus da Penteada da Universidade da Madeira, duas palestras, seguidas de debate, subordinadas ao tema ‘Arte e Inteligência Artificial: Limites, Conflitos e Direitos’.

De acordo com a organização, “esta actividade académica internacional procura ser um encontro de saberes sobre a problemática da Inteligência Artificial nas Artes Visuais, abordando-a sob as perspetivas científica, artística e do direito civil”.

A primeira palestra será proferida por Eduardo Fermé, professor catedrático da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira, ficando a segunda a cargo de Luís Javier, Área de Direito Civil. Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas da Universidad de La Laguna (Espanha).

Hoje comemora-se também o Dia Mundial do Doente. Esta data foi instituída em 1992, pelo Papa João Paulo II, sendo celebrada em Portugal através de acções que visam sensibilizar a sociedade civil para a necessidade de apoiar e ajudar todas as pessoas doentes.

Para assinalar a efeméride, a Comissão do Jubileu da Diocese do Funchal, em conjunto com o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde da mesma diocese e as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, celebrarão uma eucaristia, no Auditório Bento Menni da Casa de Saúde Câmara Pestana. A missa, marcada paras as 10h45, será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e contará com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) organizou também uma missa para assinalar o Dia Mundial do Doente, em parceria com o Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga, que será celebrada, às 17 horas, na capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Dia Mundial do Doente, assinalado a 11 de Fevereiro, é uma oportunidade para reflectirmos sobre a importância do cuidado, da empatia e do apoio a todas as pessoas que enfrentam desafios de saúde (…). É também um momento para expressar gratidão a todos os profissionais de saúde, voluntários e famílias que, com dedicação e altruísmo, prestam apoio essencial e conforto aos doentes ao longo de todo o ciclo de vida, principalmente nos momentos mais difíceis SESARAM

Mais tarde, entre as 18h00 e 19h30, realizar-se-á uma vigília na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro associa-se a esta iniciativa para manifestar “o apoio, humanização e solidariedade a todos os doentes, suas famílias e cuidadores, na promoção da saúde, na prevenção e, principalmente, na esperança, mensagem central do Ano Jubilar de 2025”. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira participa também na Vigília do Dia Mundial do Doente.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h45 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência o secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, embaixador Vítor Sereno.

11h30 O grupo parlamentar do PSD Madeira realiza uma iniciativa no Complexo Habitacional das Eiras, no Caniço.

12h00 A Câmara Municipal do Funchal apresenta, em conferência de imprensa, no Salão Nobre da CMF, a proposta final de Regulamento dos Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Actividades Ruidosas, que será submetida a reunião de câmara.

12h00 O presidente e cabeça-de-lista do Chega Madeira às Eleições de 23 de Março presta declarações à imprensa, à entrada do Hospital Nélio Mendonça, no Funchal.

12h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, esta terça-feira, o recentemente renovado restaurante ‘O Clássico’, sito à Estrada Monumental 239, Funchal.

17h00 A candidatura da CDU às Eleições Regionais de 2025 realiza uma iniciativa “para defender os direitos dos trabalhadores da Região”, junto ao Plaza Shopping, no Funchal (do lado da Avenida Calouste Gulbenkian).

19h00 A Junta de Freguesia do Caniço, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP), realiza uma sessão informativa sobre ‘Perigos e Burlas Informáticas’. O objectivo é “alertar a população sobre os riscos on-line e fornecer orientações para evitar cair em fraudes digitais”, explica a organização.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

O Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, recebe dois programas de curtas metragens do IndieJúnior - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil, destinados a crianças entre os 6 e os 12 anos.

DESPORTO

O Sporting recebe, esta terça-feira, o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas. O jogo entre Sporting e Dortmund terá transmissão na Sport tv.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Fevereiro, Dia Europeu do 112, Dia da Cruz Vermelha Portuguesa, Dia Mundial do Doente ou Dia Mundial do Enfermo, Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência e Dia Europeu da Internet mais Segura:

660 a.C. - Data provável da fundação do Império do Japão.

1650 - Morre, com 53 anos, o filósofo e matemático francês René Descartes, autor de "O Discurso do Método".

1847 - Nasce o inventor norte-americano Thomas Alva Edison. Criou o primeiro laboratório industrial do mundo.

1865 - A Cruz Vermelha Portuguesa inicia a sua atividade, sob a designação "Comissão Provisória para Socorros a Feridos Doentes em Tempo de Guerra", na sequência da adesão de Portugal à primeira Convenção de Genebra, no ano anterior.

1873 - Amadeu de Sabóia abdica da coroa espanhola. Nasce a I República.

1879 - O Governo português autoriza a abertura de concurso para a construção do Porto de abrigo de Leixões.

1888 - Inauguração do Teatro Avenida, em Lisboa, com a comédia "De Herodes para Pilatos". É destruído por um incêndio, a 13 de dezembro de 1967, quando apresentava "Feliz Aniversário", de Harold Pinter.

1890 - Comício republicano na Rua da Palma, em Lisboa, seguido de manifestação, impedida pela Guarda Municipal, junto aos cafés Suíço e Martinho.

1897 - São atribuídos os alvarás da Associação Industrial Portuguesa e da Associação Comercial de Lisboa.

1921 - Encerram as fábricas de azeite do Algarve pela má produção de azeitona.

1929 - É assinado, em São João de Latrão, pelo cardeal Pietro Gasparri e Benito Mussolini, o Tratado de Latrão, composto por dois documentos distintos: Tratado, que reconhecia a independência e a soberania da Santa Sé, fundando o Estado da Cidade do Vaticano, e a Concordata, que definia as relações civis e religiosas na Itália entre a Igreja e o Governo italiano.

1944 - Morre, com 82 anos, Henrique Mitchell de Paiva Cabral Couceiro, combatente de África, Governador-Geral de Angola entre 1907 e 1909.

1945 - II Guerra Mundial. É assinado o acordo de Yalta entre as potências aliadas.

1956 - Em referendo, a população de Malta é favorável à integração no Reino Unido.

1963 - Os Estados Unidos reconhecem o governo do Iraque.

1968 - Tropas Vietcong executam 300 civis, no Vietname do Sul, durante a batalha de Hué.

1975 - O Partido Conservador britânico elege, pela primeira vez, uma mulher, Margaret Thatcher, para a liderança.

1978 - Morre, aos 73 anos, o escritor sueco Harry Edmund Martinson, que foi o primeiro escritor autodidata da classe trabalhadora a ser eleito para a Academia Sueca (1949). Prémio Nobel da Literatura em 1974.

1979 - Cai a monarquia pró-ocidental no Irão, liderada por Reza Palevi. É proclamada a República Islâmica.

1981 - Morre, aos 87 anos, Fusae Ichikawa, a deputada mais velha e destacada feminista do Japão. Fundou a Liga pelo Sufrágio Feminino do Japão.

1983 - Temperaturas muito baixas provocam queda de neve em Évora, Leiria, Coimbra e Viseu.

1984 - Sai, em Diário da República, decreto-lei n.º 51/84, o diploma que regula a constituição de bancos comerciais ou de investimento por entidades privadas.

1987 - A Presidente das Filipinas, Corazón Aquino, promulga a nova Constituição do país.

1989 - Pela primeira vez, é concedido um bispado a uma mulher, a norte-americana Barbara Harris, da Igreja Protestante de Filadélfia.

1990 - É libertado Nelson Mandela, dirigente histórico do ANC, Congresso Nacional Africano, preso durante 27 anos na prisão de Victor Verster, Cidade do Cabo, África do Sul.

1993 - Portugal obtém autorização para a abertura do consulado em Goa.

- Em resposta a acusações de corrupção, Bettino Craxi demite-se de secretário-geral do Partido Socialista Italiano, que ocupava há 16 anos.

1995 - O CDS muda a sigla para CDS-PP (Partido Popular) no XIII Congresso do partido, em Lisboa.

2000 - Morre, aos 72 anos, o cineasta francês Vladimir Plemiannikov, Roger Vadim. Foi autor de "E Deus criou a Mulher" (1956), protagonizado por Brigitte Bardot, de "Ligações Perigosas" (1959) e de "Barbarella" (1968), com Jane Fonda, entre outros filmes.

2001 - Morre, com 77 anos, Diamantino Viseu, o primeiro português a ascender à categoria de matador de toiros. Protagonizou o filme "Sangue Toureiro", contracenando com Amália Rodrigues.

2006 - Os ministros das finanças dos países mais ricos do mundo - Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Japão, Itália e Rússia (G8) - , reunidos em Moscovo, Rússia, apoiam a decisão do Fundo Monetário Internacional de perdoar a dívida aos 19 países mais pobres, que ascende a 3.300 milhões de dólares.

- Manifestações pacíficas nas capitais europeias contra a publicação das caricaturas de Maomé. A Dinamarca encerra temporariamente as embaixadas no Líbano, Síria, Irão e Indonésia.

2007 - O "Sim" vence o referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, com 59,25 por cento dos votos, contra 40,75 por cento do Não. Abstenção atinge os 56,39 por cento.

- É inaugurado em Macau, China, o hotel-casino Grand Lisboa.

- Morre, com 79 anos, a escritora sueca Marianne Fredriksson, autora de "As Visões de Simão", "Querida Filha" e "As Filhas de Hanna".

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebe o doutoramento 'honoris causa' pela Universidade de León, em Espanha, o primeiro atribuído a um Chefe de Estado estrangeiro.

2009 - O líder do Movimento para a Mudança Democrática, Morgan Tsvangirai, é investido primeiro-ministro do Zimbabué, cinco meses depois da assinatura do acordo de partilha de poder com Robert Mugabe.

- Morre, com 72 anos, Paulo Carlos de Medina, antigo combatente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e ex-Procurador Geral da República da Guiné-Bissau.

2010 - Um par de sapatos gigantes, feitos de panelas portuguesas de aço inoxidável, numa escultura com o título "Marilyn", da artista plástica Joana Vasconcelos, é arrematado em leilão, em Londres, por 573,964 mil euros, mais do que triplica a estimativa.

2011 - Após 18 dias consecutivos de contestação, o Presidente egípcio, Hosni Mubarak, renuncia ao cargo. A onda de contestação fez pelo menos 300 mortos, segundo balanços das Nações Unidas (ONU) e da organização não-governamental de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, e vários milhares de feridos.

2013 - O Papa Bento XVI anuncia a resignação a partir dia 28 de fevereiro num discurso em latim, durante um consistório no Vaticano.

2014 - A primeira reunião entre ministros de Taiwan e da República Popular da China começa em Nanjing, China, confirmando o desanuviamento das relações entre os governos de Taipé e de Pequim. A primeira desde 1949.

- Morre, aos 65 anos, o guitarrista José Luís Nobre Costa que, entre outros, acompanhou Alfredo Marceneiro.

2015 - Mais de 300 imigrantes, oriundos principalmente da África subsaariana, que tinham partido da costa da Líbia, morrem no naufrágio de quatro embarcações sobrelotadas no Mediterrâneo. A Amnistia Internacional acusa União Europeia de "esconder a cabeça na areia" em relação à imigração.

- O ex-comandante do navio de cruzeiro italiano 'Costa Concordia' Francesco Schettino, é condenado a 16 anos de prisão no julgamento em que estava acusado de homicídio múltiplo e abandono de navio. O paquete naufragou em janeiro de 2012 depois de chocar com um rochedo, na costa da ilha de Giglio, ao largo da Toscânia, causando 32 mortos.

2016 - Morre, aos 72 anos, Juan Martin Mujica, ex-futebolista e treinador uruguaio, duas vezes vencedor da Taça Intercontinental de futebol pelo Nacional de Montevideu.

2017 - O filme de animação português "Estilhaços", de José Miguel Ribeiro, vence o prémio de Melhor Filme Documentário do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, em França.

- Morre, aos 69 anos, Jiro Taniguchi, autor japonês de banda desenhada, com trabalhos como "Terra de Sonhos" e "O diário do meu pai".

- Morre, aos 73 anos, Piet Keizer, antigo futebolista holandês que formou dupla com Johan Cruyff (1947-1016) no ataque do Ajax de Amesterdão na década de 1970.

2018 - Um avião Antonov AN-148 da companhia Saratov Airlines despenha-se junto à localidade de Argunovo, na província de Moscovo, e causa a morte às 71 pessoas que seguiam a bordo, 65 passageiros e seis tripulantes.

- Morre, aos 86 anos, o arquiteto Raul Hestnes Ferreira. Projetou, entre outros edifícios, a Casa da Cultura de Beja, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, o novo edifício do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa e Biblioteca de Marvila em Lisboa. Prémio Nacional de Arquitectura e Urbanismo, da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte, Prémio Nacional de Arquitetura da antiga associação de arquitetos (anterior à Ordem) e Prémio Valmor. Era filho do escritor José Gomes Ferreira (1900-1985).

- Morre, com 89 anos, o cantor norte-americano Vito Rocco Farinola, Vic Damone. O seu primeiro sucesso surgiu em 1949, com "Again", e alcançou o estrelato em 1956, após a gravação de "On the Street Where You Live", do musical "My Fair Lady".

2019 - Vinte e três agências de notícias de todo o mundo, incluindo a Lusa, assinam, no Dubai, uma Carta de Tolerância que visa "desenvolver a consciência internacional" sobre o tema. A Carta é assinada no âmbito da World Government Summit.

2020 - Uma das obras mais relevantes, "L'Incendie II, ou le Feu" ("O Incêndio II, ou o Fogo"), de 1944, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, criada durante o exílio no Brasil devido à Segunda Guerra Mundial, é leiloada em Londres por 1,9 milhões de euros.

- A Organização Mundial da Saúde, depois de reunir 300 peritos, passa a apelidar o "novo coronavírus da China" como Covid-19, o nome nasce do acrónimo em inglês da expressão "doença por corona vírus" ('corona virus disease').

- Morre, aos 90 anos, Miguel de Araújo, antigo diretor de programas da RTP, um dos pioneiros da Rádio e Televisão Portuguesas, comendador da Ordem do Mérito Civil de Espanha e Oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul do Brasil.

- Morre, aos 90 anos, Marcelino dos Santos, um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), presidente da Assembleia da República moçambicana entre 1986 e 1994.

2021 - Morre, com 100 anos, Joel Pina, músico, acompanhou Amália Rodrigues desde 1966 até à morte da fadista. Em 2005, recebeu o Prémio Amália Rodrigues, distinguindo-o como "o Melhor Viola-Baixo".

2023 - O Real Madrid conquista o Mundial de clubes de futebol, ao derrotar os sauditas do Al Hilal, por 5-3, na final da prova, disputada em Rabat, em Marrocos.

- Morre, aos 95 anos, Hans Modrow, o último líder da República Democrática Alemã (RDA), comunista reformista. Assumiu a liderança da RDA logo após a queda do Muro de Berlim com um mandato de novembro de 1989 a abril de 1990, que termina com as primeiras eleições livres da história da RDA.

2024 - Morre, aos 24 anos, Kelvin Kiptum, atleta queniano, recordista mundial da maratona.

PENSAMENTO DO DIA

Penso, logo existo René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês

Este é o quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 323 dias para o termo de 2025.