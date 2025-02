PSP realizou formação sobre 'Perigos e Burlas Informáticas' no Caniço

Realizou-se, esta manhã, nas instalações da Junta de Freguesia do Caniço, mais uma formação, organizada em parceria com a Polícia de Segurança Pública (PSP), subordinada ao tema 'Perigos e Burlas Informáticas'.

O evento teve como objectivo informar e sensibilizar a população sobre os riscos associados às burlas online e as medidas de prevenção que todos podem adoptar para se proteger. Durante a sessão, foram abordados diversos tópicos, incluindo técnicas usadas pelos burlões e como identificar fraudes digitais, proporcionando assim aos participantes ferramentas essenciais para navegar com segurança no mundo virtual.