PAN Madeira alerta para "abandono" da Quinta Pedagógica dos Prazeres

O PAN Madeira afirmou, hoje, que a população dos Prazeres reivindica a execução da proposta aprovada no âmbito do Orçamento participativo para a requalificação da Quinta Pedagógica, localizada naquela freguesia do concelho da Calheta.

Mónica Freitas, citada em comunicado de imprensa, recorda este projecto ganhou o orçamento participativo em 2022, tendo sido assinado o contrato-programa para o efeito e que as verbas "constaram do Orçamento Regional 2024" que foi aprovado no Parlamento madeirense.

"Contudo, estamos no início de 2025 e a Paróquia não vê perspectivas para o início do projecto", realça a porta-voz do PAN, sublinhando que o partido "desde 2023 que alertou para a falta de condições dos animais e a importância de uma requalificação do espaço e melhor gestão".

O PAN considera "inadmissível que nada tenha sido feito, estando os animais e a quinta ao abandono" e diz ainda ter reunido a propósito com a Câmara da Calheta, com a Diocese, com o padre Roberto, "levando um médico-veterinário no sentido de melhorar os cuidados aos animais".

Foi pela mão do PAN que foram retirados muitos dos animais que não estavam em condições como o burro e o lama Mónica Freitas

O partido enfatiza ainda a "importância deste espaço para a comunidade local e para a Região", alertando para os cuidados a ter com os animais e defendendo o envolvimento pedagógico das escolas no funcionamento da própria quinta.