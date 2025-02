Imagens revelam que avião acidentado em Toronto embateu inicialmente no solo

O avião da Delta Air Lines que se despenhou ao aterrar em Toronto embateu de frente na pista antes de se incendiar e capotar, segundo um novo vídeo publicado hoje nas redes sociais.

Verificado pela agência noticiosa France Presse (AFP), o vídeo feito a partir do 'cockpit' de outro avião que aguardava na pista mostra o momento em que o aparelho da Delta atinge o solo.

O avião estava a aterrar quando embateu no solo, tendo as suas asas sido arrancadas antes de capotar e ferir 21 pessoas, das quais 19 tiveram alta hospitalar, como informou hoje a companhia aérea em comunicado.

Na segunda-feira, socorristas tinham adiantado à AFP que três passageiros foram levados para o hospital com ferimentos graves, incluindo uma criança.

O voo, operado pela Endeavor Air com um avião Bombardier CRJ900, fazia a ligação entre Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, e Toronto, a cidade mais populosa do Canadá, transportando 76 passageiros e quatro tripulantes.

Ainda não foram dadas explicações sobre as causas do acidente.

O Conselho de Segurança dos Transportes do Canadá anunciou o envio de uma equipa de investigadores, que contará com o apoio da entidade reguladora da aviação nos Estados Unidos (FAA, no original inglês), que também já enviou inspetores para o local.

"A investigação está a começar. É muito importante não especular", resumiu Todd Aitken, chefe dos bombeiros do aeroporto, em conferência de imprensa na segunda-feira à noite.

As autoridades devem dar hoje uma nova conferência de imprensa.