Três feridos graves incluindo uma criança no acidente de avião em Toronto

Três pessoas ficaram gravemente feridas depois de um avião da companhia aérea norte-americana Delta se ter despenhado, esta segunda-feira, quando aterrava no aeroporto Pearson de Toronto, no Canadá, onde ficou virado ao contrário.

As autoridades canadianas informaram que, para além dos três feridos em estado grave, 15 outras pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, o maior do Canadá e um dos mais movimentados da América do Norte (inicialmente tinham sido contabilizados oito feridos).

Um dos feridos em estado grave é um menor que foi transportado de helicóptero para o Hospital Pediátrico de Toronto. Os outros dois feridos são um homem de 60 anos e uma mulher de 40 anos, que também foram transportados de helicóptero para hospitais da zona.

O Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, o maior do Canadá e um dos mais movimentados da América do Norte, informou nas redes sociais que "todos os passageiros e tripulação estão contabilizados" e que as equipas de emergência estão a trabalhar na zona.

Imagens divulgadas por cadeias de televisão como a CNN mostram o avião de cabeça para baixo no meio da pista, rodeado de neve.

"Estou a acompanhar de perto o incidente no aeroporto de Toronto-Pearson que envolveu o voo 4819 da Delta Airlines proveniente de Minneapolis", publicou na rede social X a Ministra dos Transportes, Anita Anand.

O primeiro-ministro do Ontário, Doug Ford, escreveu também no X que está "aliviado por não haver vítimas mortais após o incidente em Toronto Pearson".

"As autoridades provinciais estão em contacto com o aeroporto e as autoridades locais e prestarão toda a ajuda necessária", declarou Ford.

Toronto é a capital da província de Ontário.

Meia hora após o acidente, a polícia local revelou que a maioria dos ocupantes do avião, que tinha como destino Toronto, tinha sido evacuada do avião.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram passageiros e funcionários a caminhar em redor do avião virado para baixo, sem asas e com fumo a sair da fuselagem.

A cidade de Toronto tem registado uma forte queda de neve desde quinta-feira, provocando numerosos cancelamentos de voos e atrasos generalizados no aeroporto Pearson, embora as condições meteorológicas tenham melhorado.