Avião de passageiros da companhia Delta despenha-se em Toronto causando oito feridos

Um avião de passageiros da companhia aérea norte-americana Delta despenhou-se hoje quando aterrava no aeroporto Pearson de Toronto, no Canadá, causando oito feridos, não havendo registo de vítimas mortais.

O Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, o maior do Canadá e um dos mais movimentados da América do Norte, informou nas redes sociais que "todos os passageiros e tripulação estão contabilizados" e que as equipas de emergência estão a trabalhar na zona.

Imagens divulgadas por cadeias de televisão como a CNN mostram o avião de cabeça para baixo no meio da pista, rodeado de neve.

As equipas de emergência disseram que estão a tratar oito ocupantes do avião, que vinha de Minneapolis (EUA), embora inicialmente não houvesse informações sobre o seu estado.

Meia hora após o acidente, a polícia local revelou que a maioria dos ocupantes do avião, que tinha como destino Toronto, tinha sido evacuada do avião.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram passageiros e funcionários a caminhar em redor do avião virado para baixo, sem asas e com fumo a sair da fuselagem.

A cidade de Toronto tem registado uma forte queda de neve desde quinta-feira, provocando numerosos cancelamentos de voos e atrasos generalizados no aeroporto Pearson, embora as condições meteorológicas tenham melhorado.