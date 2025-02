CDU defende transportes gratuitos para toda a população

Durante a tarde desta quarta-feira a Candidatura da CDU realizou uma iniciativa junto dos utentes dos transportes públicos, na Avenida do Mar, no Funchal, onde a dirigente da CDU, Herlanda Amado, disse que "os problemas sociais se agravam todos os dias, sem que haja uma resposta das entidades governativas para fazer face às dificuldades crescentes. Muito se tem falado da importância da gratuitidade dos transportes públicos na Região, mas a gratuitidade para apenas algumas pessoas, não é solução quando ainda muitos continuam sem ter acesso a transportes de qualidade."

Herlanda Amado, referiu que !a CDU tem apresentado propostas ao longo dos anos pela gratuitidade dos transportes públicos para todos os passageiros na Região, apesar dos chumbos constantes por parte do Governo. Sendo verdade que recentemente alguns estudantes e os idosos com 65 anos já têm acesso ao transporte gratuito, esta medida não abrange toda a população, como tem sido reivindicado pela CDU há décadas.

Em nota enviada à comunicação social, a CDU refere que os transportes públicos gratuitos são uma das principais medidas a implementar numa Região que deveria defender a qualidade do ambiente trabalhando para atingir metas de sustentabilidade ambiental, garantindo a mobilidade das pessoas.

"Existem cidades que têm implementado a gratuitidade dos transportes públicos, e por esta via incentivado a uma maior adesão e reforço da fidelização dos passageiros", refere ainda.

"Os custos com os transportes representam uma despesa para os agregados familiares, e num momento tão difícil como este, quando o custo de vida aumenta a cada ida ao supermercado ou farmácia; quando os encargos com a habitação disparam, seja no arrendamento ou pagamento das prestações ao banco; quando os salários não são suficientes para fazer face às despesas crescentes, o governo tinha a obrigação de garantir um transporte público gratuito e de qualidade", aponta Herlanda Amado.

A dirigente da CDU a terminar esta iniciativa, afimou que "no Parlamento Regional faltou uma voz que defendesse os direitos dos trabalhadores e da população. Faltou a voz que dá força às reivindicações de milhares de Madeirenses e Portossantenses, e essa voz é a CDU. Para os direitos de tantas famílias, voltarem a ser defendidos na Assembleia Regional, só dando mais força à CDU, a voz e força, que defende os direitos de quem vive na Região."