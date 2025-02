Eleições regionais já resultaram em queixas à CNE

Embora sem conseguir precisar quantas, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições afirmou que já foram apresentadas algumas queixas na sequência das eleições regionais agendadas para 23 de Março. Essas mesmas queixas serão, em breve, estudadas pela CNE.

Uma comitiva da CNE encontra-se na Madeira para reunir com vários intervenientes do processo eleitoral, bem como com a comunicação social. Esta manhã teve lugar um encontro, no Palácio de São Lourenço, que contou com a presença do DIÁRIO/TSF, JM, agência Lusa, Antena 1 e RTP.

André Wemans explicou que as reuniões com os partidos levaram a explanar algumas dúvidas pontuais. Questionado sobre se é possível distinguir o ambiente das eleições regionais das eleições nacionais, o porta-voz da CNE afirma que “o frenesim é a mesma coisa”. A CNE diz que terá acesso a informação sobre os custos das eleições, mas indica que ainda não é possível avançar números.

“As críticas são naturais”, assume André Wemans, indicando que a CNE está disponível para esclarecer dúvidas que possam surgir.

Já Ricardo Miguel Oliveira, director geral editoral da EDN, diz ter sido com agrado que constatou que "a CNE tenha valorizado o critério jornalístico e independência editorial na cobertura que os meios de comunicação social na Região fazem do processo eleitoral".