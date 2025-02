Comissão Nacional de Eleições desloca-se à Madeira

No âmbito da próxima eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) irá deslocar-se à Região no próximo dia 18 de Fevereiro, para reunir com os órgãos de comunicação social anunciou hojr aquela entidade superior da administração eleitoral com competência para disciplinar e fiscalizar todos os actos de recenseamento e operações eleitorais para órgãos electivos de soberania, em Portugal.

Conforme o DIÁRIO noticiou na edição impressa desta quarta-feira, a comitiva de delegados da CNE estará na Região na próxima semana, entre os dias 17 e 19 de Fevereiro, para reunir-se com várias entidades, tendo em vista a preparação do próximo acto eleitoral.

As Eleições Regionais antecipadas realizam-se a 23 de Março de 2025. Concorrem 14 forças políticas.

14 forças políticas concorrem às eleições regionais de 23 de Março Terminou esta tarde o prazo para entrega de listas candidatas às eleições legislativas regionais de 23 de Março.

Comissão Nacional de Eleições divulga calendário eleitoral para as Regionais da Madeira A Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou, hoje, o mapa cronológico das operações eleitorais referente à eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a realizar no dia de 23 de Março de 2025, aprovado ontem pela Comissão.

O Governo Regional minoritário do PSD foi derrubado em 17 de Dezembro de 2024 com a aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega, que a justificou com as diferentes investigações judiciais envolvendo o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, e quatro secretários regionais, todos constituídos arguidos. Entretanto, o inquérito de um deles - Eduardo Jesus, secretário de Economia, Turismo e Cultura - foi arquivado pelo Ministério Público.

A aprovação da moção de censura, inédita no arquipélago, implicou, segundo o respectivo o Estatuto Político-Administrativo, a demissão do Governo Regional, constituído em 6 de Junho do mesmo ano, que permanecerá em funções até à posse do novo executivo.

Face a esta situação política, e depois de convocar o Conselho de Estado, em 17 de Janeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a decisão de dissolver o parlamento madeirense e convocar novas eleições regionais antecipadas em 23 de Março - o terceiro sufrágio em cerca de um ano e meio.