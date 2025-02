Dia Mundial da Rádio celebra-se na Placa Central com a TSF a dar voz aos mais novos

O Dia Mundial da Rádio celebra-se hoje, de forma diferente, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal. É nas imediações da secretaria regional de Educação que 10 jovens tomam 'as rédeas' da emissão em directo da TSF-Madeira que pode acompanhar a emissão aqui.

Durante o dia, os mais jovens vão entrevistar vários convidados e debater o tema do dia. Aos comandos da rádios estão alunos da Escola Básica e Secundária com pré-escolar da Calheta, Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, e Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

A orientação desta iniciativa está a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, director da TSF-Madeira e director geral editorial da EDN. Um dos primeiros convidados foi o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.