'Heroísmo e Saudosismo em Luís Vaz de Camões' com Mafalda Soares na UMa

A conferência 'Heroísmo e Saudosismo em Luís Vaz de Camões: Reflexões sobre Figuras Históricas e Mitológicas n'Os Lusíadas' vai decorrer no próximo dia 26 de Fevereiro, pelas 17h30, no Anfiteatro 6 do Campus da Penteada da Universidade da Madeira.

Esta iniciativa, que será protagonizada pela investigadora Mafalda Sofia Borges Soares, da Université Sorbonne Nouvelle, é organizada pela Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades, e pelo Grémio Literário da Madeira.

As entidades organizadoras pretendem associar-se às comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, homenageando o poeta e celebrando a actualidade do seu legado literário e cultural. Para mais informações deve contactar o Grémio Literário da Madeira (Rua do Seminário, nº11 – 2.º Esq., 9050-022 Funchal, [email protected]).