CDS lamenta que as pescas enfrentem "vários problemas" na Madeira

De acordo com o CDS, as pescas enfrentam vários problemas na Madeira, sendo que um dos maiores é a falta de activos e o envelhecimento das tripulações.

O CDS entende que, "só com uma valorização da profissão de pescador, através da formação e de melhores rendimentos, poderá tornar este sector atractivo para os mais jovens. Daí a necessidade de criar uma Escola de Pescas na Madeira e potenciar as mais valias da fileira comercial dos produtos do mar".

Diz ainda que "a criação de melhores condições de trabalho, higiene e segurança é outro objectivo, já que não podemos ter barcos com 40 e 50 anos, sem as mínimas condições, como acontece com a frota do peixe-espada-preto".

Refere também que "a renovação dos barcos de Câmara de Lobos é absolutamente essencial à manutenção de um sextor que representa muito para a economia daquele concelho e da Região, sendo um ex-libris do nosso arquipélago".

No caso da pesca do atum, diz que "não podemos ficar sujeitos às actuais quotas e temos de negociar maiores capturas, até porque as artes praticadas pelos nossos pescadores são as tradicionais, não sendo responsáveis pelas reduções dos stocks de pesca".

"Não se pode tratar de forma igual aquilo que é desigual, isto é, ter as mesmas leis e normas para as regiões Ultraperiféricas como as que são feitas para países do território continental europeu, com frotas modernas e formas de pesca que dão cabo dos recursos marinhos", acrescenta ainda.

Conclui que "a economia azul pode e deve crescer na Madeira e no Porto Santo e a pesca é um dos seus pilares mais importantes".