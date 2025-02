Livro sobre democracia e autonomia dos Açores é lançado hoje na Madeira

O livro '50 Anos de Abril – Democracia & Autonomia', da autoria do escritor açoriano José Andrade, vai ser lançado hoje no Funchal. A sessão, aberta ao público em geral, realiza-se às 18 horas na sede da Casa dos Açores da Madeira, com apresentação do antigo governante madeirense João Carlos Abreu.

Para celebrar os 50 anos da democracia portuguesa na perspectiva da autonomia açoriana, este livro reúne, pela primeira vez, os testemunhos de todos os sucessivos presidentes do Governo Regional dos Açores (João Bosco Mota Amaral, Alberto Romão Madruga da Costa, Carlos César, Vasco Cordeiro e José Manuel Bolieiro) e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Álvaro Monjardino, José Reis Leite, Humberto Melo, Dionísio Sousa, Fernando Menezes, Francisco Coelho, Ana Luís e Luís Garcia).

Para melhor enquadrar os depoimentos açorianos dos líderes autonómicos do pós-25 de Abril, a obra inclui igualmente uma Cronologia Açoriana da Democracia Portuguesa, que recorda e regista figuras e factos da Autonomia Política.

No seu testemunho expressamente escrito para este livro, o actual presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, considera:

Ter conquistado uma vez a Democracia não é garantia suficiente para a fazer perdurar para sempre, se a mesma não for praticada, respeitada, defendida e valorizada pelos Democratas que a fazem. Talvez nos devamos todos empenhar para que uma pedagógica Democracia Cultural consiga fazer Democratas. E que, nos mesmos termos, façamos da autonomia pessoal e colectiva a mesma avaliação feita para a Democracia. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo dos Açores

Por sua vez, o actual presidente do parlamento dos Açores, Luís Garcia, escreve:

Volvido meio século da Revolução de Abril continuamos, afinal, a defender as suas conquistas, o que comprova não só a sua atualidade, como também a importância de as manter preservadas e nutridas, um desafio constante que é da responsabilidade de todos. Luís Garcia, presidente da Assembleia dos Açores

O organizador do livro, José Andrade, é autor de 35 obras publicadas, incluindo outros títulos de interesse político como 'A Vontade dos Açorianos – Os órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores (1976-2020)', editado em 2020, e a colecção 'Anos Decisivos' em três volumes: '1974 – Democracia… O 25 de Abril nos Açores', em 2014, '1975 – Independência? O 'Verão quente' nos Açores', em 2015, e '1976 – Autonomia! O governo próprio dos Açores', em 2016.

José Andrade foi assessor do presidente do Governo dos Açores, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e, desde 2020, é director regional das Comunidades do Governo dos Açores.

Este livro, editado pela editora açoriana Letras Lavadas, foi lançado nos Açores em Abril do ano passado, nas cidades de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, e é apresentado agora na Madeira, considerando as afinidades constitucionais entre as duas regiões autónomas.

A sessão a realizar-se na Casa dos Açores da Madeira, sita à Rua das Pretas, 67, no Funchal, será presidida pelo presidente da direcção, Carlos Madruga da Costa.