Sismo leva à evacuação de escolas e centros de saúde no Seixal sem registo de danos

A Câmara Municipal do Seixal (CMS) informou hoje que, devido ao sismo verificado no concelho, algumas escolas e centros de saúde locais foram evacuados por iniciativa dos respetivos delegados de segurança, sem haver registo de danos pessoais ou materiais.

Numa nota na rede social Facebook, a autarquia destacou que a maioria da população "adotou procedimentos de autoproteção" devido ao sismo sentido com intensidade 4,7 na escala de Richter, que ocorreu a uma profundidade de sete quilómetros a sudoeste do concelho do Seixal, mais concretamente no mar, a cerca de quatro quilómetros da costa atlântica.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, explicou que os procedimentos adotados nas escolas foram os normais e "que resultam das ações de preparação que foram feitas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente o facto de os alunos irem para as zonas seguras dos estabelecimentos".

Paulo Silva disse ainda não ter conhecimento de que a população tenha ido para os pontos de encontro seguros, criados no concelho, ou de que tenha havido quaisquer danos materiais a registar.

No concelho do Seixal existem oito pontos de encontro, identificados no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil como locais de concentração e reencontro da população, caso necessite deslocar-se para uma área aberta e de risco reduzido.

Estes pontos de encontro estão localizados no Parque Urbano da Quinta da Marialva (para quem está em Corroios), no Parque das Galeguinhas e/ou no Parque do Fanqueiro (ambos na Amora), no Parque Urbano do Seixal (Seixal), no Largo da Junta de Freguesia da Aldeia de Paio Pires, no Parque Urbano da Torre da Marinha, no Jardim da Rua da Paz, em Pinhal de Frades, e no Parque infantil do Coreto (Fernão Ferro).

As medidas de proteção a adotar em caso de risco sísmico no concelho do Seixal estão disponíveis em https://tinyurl.com/2vb77zsj.

No concelho vizinho de Almada, o sismo também não provocou danos relevantes, mas o presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica disse à Lusa que foram evacuadas duas escolas por precaução.

"Foram evacuadas as duas escolas do ensino básico da freguesia, mas apenas por precaução. Também temos conhecimento, pelo relato de alguns moradores, que há pequenas fissuras nas varandas de um ou dois prédios, mas nada de significativo", disse José Ricardo Martins.

Um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste do Seixal foi registado hoje pela 13:24 nas estações da Rede Sísmica do Continente, revelou o IPMA.

Inicialmente, o Centro Sistemológico Euro-Mediterrânico indicou que o sismo tinha tido uma magnitude de 5,0 na escala da Richter.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).