Sismo de 4,7 na escala de Richter registado no Seixal

Um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste de Seixal, no distrito de Setúbal, foi registado hoje pelas 13:24 nas estações da Rede Sísmica do Continente, revelou o IPMA.

"Este sismo foi sentido", informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo que "em breve" deve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada.

Inicialmente, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico indicou que o abalo tinha tido uma magnitude de 5,0 na escala da Richter.

Num comunicado enviado pelas 13:47, o IPMA informou que hoje pelas 13:24 "foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4,7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 14 km a oeste-sudoeste de Seixal".

Numa mensagem de aviso à população, enviada pelas 13:55, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) comunicou que "IPMA confirma sismo às 13:24 com epicentro no mar, próximo da Fonte da Telha [na Península de Setúbal], magnitude estimada de 4,7" na escala da Richter.

"Sem registo de danos até ao momento. Mantenha a calma e esteja atento a eventuais réplicas. Se se justificar emitiremos novas informações", indicou a ANEPC.