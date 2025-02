Ribeira Brava recebe a 'Neon Color Run' a 21 de Março

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava vai organizar, novamente este ano, a 'Neon Color Run', que decorrerá no próximo dia 21 de Março, pelas 20h30, por ocasião da comemoração do dia da freguesia.

Trata-se de uma corrida nocturna que promove o convívio e a solidariedade, mas também enquadra-se na hora do planeta, que ocorrerá nesse fim-de-semana, com o objectivo de criar um raro momento de união pelo planeta, destacando a perda da natureza e a crise climática em escala global e inspirando outros a agir e a defender mudanças urgentes.

O presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava referiu que é um grande evento que costuma atrair muitos participantes à vila. “Queremos que muitos mais participem e tomem consciência desta iniciativa, que consiste em promover uma vontade de mudança, de modo a ajudar a preservar o nosso planeta”.

Marco Martins explica que a iniciativa acontece num percurso de três quilómetros e meio, no centro histórico da Ribeira Brava e salientou que durante a realização da prova, a iluminação pública fica apagada.

Os participantes vão usar uma lanterna de cabeça e também estarão munidos de um saco de pó colorido. O objectivo deste saco de pó colorido é que os participantes atirem ao máximo possível de participantes que foram encontrando durante o percurso.

O autarca da Ribeira Brava esclareceu ainda que esta prova não tem objectivos competitivos, mas sim uma vertente de lazer e de convívio, para além de incentivar à prática desportiva.

As inscrições para a 'Neon Color Run' de 2025 já estão abertas e podem ser feitas na Junta de Freguesia da Ribeira Brava, mas também na sede da ACIN e stand LourosCar.

Marco Martins espera a participação de cerca de duas mil pessoas, visto que a média tem vindo a ser 1.700 pessoas. Os que se inscreverem terão direito a um kit que só pode ser levantado na Junta de Freguesia da Ribeira Brava.

O autarca relembra que, devido às condições meteorológicas que se verificaram no dia da corrida do ano transacto, a corrida não se realizou e os inscritos ficaram automaticamente válidos para este ano. Os que levantaram o kit, deverão tê-lo preservado, tal como a sua inscrição. Os que ainda não levantaram o seu kit, poderão dirigir-se à junta de freguesia da Ribeira Brava com a sua inscrição de 2024 e levantá-lo. Recorda ainda que todos os inscritos estão cobertos por um seguro e esclarece que quem participar sem inscrição, corre o risco de não estar coberto pelo seguro, na eventualidade de acontecer algum incidente.

A 'Neon Color Run' vai contar com animação musical, que acontece desde o começo da iniciativa e se prolonga até às 3h da manhã. A animação estará a cargo de três dj’s, Dj Flávio Mendez, Dj Oxy e Dj Undefined.

A iniciativa conta com os apoios das empresas ACIN e LourosCar, e ainda da Câmara Municipal da Ribeira Brava.