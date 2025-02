PS quer saber qual o plano do GR para enfrentar possível surto de dengue na Madeira

O PS quer conhecer qual o plano traçado pelo Governo Regional para enfrentar um possível surto de dengue, uma vez que foi divulgado que o vírus da dengue foi detectado no mosquito 'aedes aegypti' numa armadilha de monitorização localizada no Funchal.

Dengue detectada em mosquito Aedes Aegypti no Funchal Ainda não existem casos suspeitos nem confirmados de Dengue em humanos na Madeira

Marta Freitas, através de comunicado, demonstra preocupação em relação a esta matéria, sendo que os socialistas dizem já ter alertado para esta situação, que acabaria por ser desvalorizada. Aponta que, em Outubro de 2024, perante as notícias que davam conta do aumento da actividade do mosquito vector da dengue, o grupo parlamentar do PS solicitou esclarecimentos ao secretário da Saúde sobre quais as medidas de saúde pública que estavam a ser tomadas e implementadas, lembrando o exemplo de Cabo Verde, que havia declarado situação de contingência. No entanto, na resposta recebida em Novembro, a Secretaria tutelada por Pedro Ramos dava a entender que a situação estava controlada, "limitando-se a dar conta das armadilhas de monitorização, do modo como o mosquito se propaga e dando nota que as condições climáticas na Região são favoráveis ao seu desenvolvimento".

A socialista exige respostas, uma vez que os especialistas alertam para a urgência em eliminar o vírus e o vector antes de chegar o calor, com a Madeira a arriscar-se a ter novos surtos da doença.

“Que plano tem o Governo Regional para lidar com o possível surgimento de surtos de dengue? Ou vai continuar a dizer que está tudo controlado?”, pergunta, alertando para o facto de haver especialistas em saúde pública que têm chamado à atenção quanto à resistência dos mosquitos a inseticidas. Marta Freitas

Entre as medidas, Marta Freitas pretende saber se está prevista a compra de vacinas, uma vez que, há pessoas que já contraíram a doença em 2013 e que, agora, correm o risco de a desenvolverem de forma mais grave, em caso de reinfecção. “O Governo equaciona vacinar a população mais susceptível?”, insta Marta Freitas, vincando que esta informação deveria constar num eventual plano de contingência.

A deputada espera que haja responsabilidade por parte do Governo e que o mesmo não se verifique em relação à necessidade urgente de prevenir este problema e de adquirir a vacinação e outra medicação necessárias. Também o grupo municipal do PS-Funchal questionou a presidente da Câmara sobre se estava previsto algum reforço orçamental para combate ao mosquito, mas não obteve qualquer resposta.