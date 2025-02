CDS propõe subida do complemento de pensão para 140 euros

Um aumento de 30 euros do Complemento de Pensão. A proposta é do CDS que pretende que esse subsídio passe a ser de 140 euros. O partido aponta que "milhares de idosos madeirenses vivem com reformas e pensões muito baixas, o que os deixa numa situação de grande vulnerabilidade".

O CDS considera que a criação deste complemento foi acertada, mas considera necessário subir o seu valor, que agora é de 110 euros. Mesmo com o aumento, "a pensão fica em pouco mais de metade do salário mínimo regional".

"A medida proposta pelo CDS prevê uma despesa orçamental na ordem dos 962 mil euros por ano. Nada que o aumento significativo da receita fiscal não possa suportar", aponta.

"Trata-se de uma ajuda para quem vive com tantas necessidades e devemos partir para subidas mais ambiciosas, tendo em conta que a população idosa é a mais pobre da nossa sociedade", termina o comunicado.