CDS aponta medidas para "devolver o orgulho de ser madeirense"

O CDS considera que vivemos a mais grave crise político-institucional desde a criação dos Órgãos de Governo próprio da Região, em 1976, com um desencanto da sociedade na vida pública. Por isso, aponta uma série de medidas que diz serem capazes de "devolver o orgulho de ser madeirense".

O partido, encabeçado por José Manuel Rodrigues, avança ser necessária "a revisão da Constituição, ampliando os poderes e competências da Madeira e dos Açores; a revisão da Lei de Finanças, reforçando a solidariedade nacional, o cumprimento dos princípio da continuidade territorial, a cobertura dos custos de insularidade e a possibilidade de criação de um sistema fiscal próprio nas Regiões". Além disso, pretende, no plano interno, "a revisão do Estatuto Político Administrativo, a reforma do sistema político e a introdução de transparência, incompatibilidades, registo de interesses e códigos de conduta para os titulares de cargos públicos".

O CDS afirma que "os madeirenses vivem na dúvida e na desconfiança perante quem os representa, face à administração da República, e estão magoados e mesmo descontentes com toda esta situação".