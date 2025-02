Projecto 'To measure currents' cruza Arte e Ciência

A 1 de Março, pelas 15h00, será inaugurada a exposição 'To measure currents, you need three basic tools' (Para medir correntes, você precisa de três ferramentas básicas), no Colégio dos Jesuítas, que é o "resultado de uma residência artística na ARDITI, MARE-Madeira e no Observatório Oceânico da Madeira (OOM), que decorreu entre Julho e Agosto de 2024", informam as entidades, num projecto que conta com o apoio da DGArtes.

Assim, "as artistas Teresa Arega e Carolina Grilo Santos apresentam reflexões e registos da sua experiência, explorando o cruzamento entre arte e ciência", sendo que a primeira é natural da Madeira, nascida em 1997, e "revisita, na sua prática artística, a insularidade na identidade, na ponta dos dedos e nas narrativas que imagina, convidando a entrar num universo onde reminiscência e troça podem andar de mãos dadas", enquanto a segunda, de Aveiro, nascida em 1993, e "partilha o presente com Teresa, já que ambas estão sediadas no Porto, e a ânsia de uma expedição que nunca se concretiza. Tem no seu bolso penínsulas, ilhotas, gafanhas e uma curiosidade estranha pelos territórios e os mapas que os transportam".

Nesta exposição, que estará patente até dia 11 de Março, "as artistas cruzam os seus interesses científicos, geopoéticos, ficcionais e paracientíficos com a monitorização de espécies nativas e invasoras - ou parasitárias, como Carolina refere - e dispositivos, esquemas e estudos relacionados com a qualidade da água do mar".

Na Sala dos Arcos, "propõe-se um espaço de experimentação onde as regras se dissolvem e se flutua no azul. Um jogo de navegação que convida a explorar as correntes invisíveis que ligam ciência e arte, invenção e verdade, diferentes dimensões temporais – tudo a partir de uma embarcação encontrada no meio do Atlântico", conclui.