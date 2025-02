PAN Madeira quer facilitar o acesso ao acompanhamento psicológico

O PAN Madeira reuniu-se esta terça-feira, 11 de Fevereiro, com a Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, cuja Direcção tomou posse em Dezembro último. O encontro teve como objectivo aperfeiçoar o programa eleitoral do partido a e reforçar as medidas que garantam um verdadeiro compromisso com a promoção da saúde mental em todas as áreas da sociedade, com especial atenção ao bem-estar psicológico dos trabalhadores.

Em nota emitida, o partido explica que durante o encontro foram partilhadas várias preocupações, tais como a optimização dos recursos e a valorização do leque de competências dos psicólogos, assim como uma aposta reforçada na supervisão psicológica e na prevenção do burnout para evitar situações de exaustão emocional e melhorando a qualidade dos serviços prestados.

"As condições de trabalho influenciam directamente a saúde mental dos/as trabalhadores/as e é por isso que o PAN Madeira tem defendido novos modelos de trabalho que se alinham com aquilo que a Ordem também promove. Atribuir incentivos a empresas que valorizam a saúde mental dos seus colaboradores é um passo importante para esta mudança de paradigma", destacou Mónica Freitas.

Outro ponto relevante abordado foi a figura do psicólogo do trabalho. O PAN Madeira considera importante "avaliar de que forma esta figura está a ser aplicada e se as suas funções estão verdadeiramente a ser cumpridas".

Além do contexto laboral, ambas as entidades destacaram a importância de reforçar o investimento na saúde mental em diferentes sectores, incluindo a educação e os serviços públicos.

"O acesso a acompanhamento psicológico deve ser facilitado e promovido como parte integrante das políticas de saúde, garantindo um apoio mais abrangente à população", defende o partido.