PAN pretende mais acção para combater a toxicodependência

O PAN Madeira alerta para a necessidade de respostas eficazes e humanas no combate à toxicodependência na Madeira. "A Madeira é a segunda região do país com maior consumo de novas substâncias psicoactivas, logo após os Açores. Só em 2024, foram identificadas sete novas drogas na Região, nunca antes detetadas em Portugal", refere nota enviada pelo partido.

"É imperativo que adoptemos uma abordagem holística e humana no combate à toxicodependência, focando na prevenção, tratamento e reintegração dos indivíduos afetados. A criação de uma comunidade terapêutica na Madeira é um passo essencial para oferecer o suporte necessário a quem luta contra a dependência", reforçou Mónica Freitas.

O partido apoia este "projecto da Regressar a Si - Associação de Apoio a Toxicodependentes e Alcoólicos, que continua sem avanços. Apesar das preocupações levantadas por alguns, como o facto de os utentes se conhecerem entre si, o partido reconhece que isso já acontece ao saírem da Região e que esta estrutura é essencial de modo a garantir um acompanhamento contínuo e aumentar as possibilidades de recuperação e reintegração", refere nota enviada.

Defende também uma revisão da legislação para que o combate às novas substâncias não fique dependente da constante actualização das listas de componentes proibidos. "As drogas evoluem rapidamente e a lei deve ser mais abrangente de modo a permitir uma resposta mais eficaz", explicou a porta-voz.

Outra medida que o partido considera essencial para compreender e agir sobre este problema é a realização de um estudo das águas residuais da Região para monitorizar o consumo de drogas, à semelhança do que já acontece em várias cidades europeias e em Portugal continental.

"O PAN Madeira continuará a lutar por soluções concretas que garantam mais prevenção, mais apoio e mais recuperação para quem enfrenta a toxicodependência", termina.