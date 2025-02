Princípios de coesão não podem ser relegados para “plano secundário”

A Comissão de Agricultura e Pescas esteve, ao início da tarde, na Quinta Vigia, para apresentação de cumprimentos ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e posteriori audiência também com a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes e com o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

À saída da audiência, coube ao líder do Executivo deixar algumas notas sobre os interesses nacional e das regiões autónomas. Uma primeira sobre a nova estratégia anunciada pela Comissão Europeia, que no fundo vai centralizar grande parte dos recursos para a defesa da União Europeia e para o seu desenvolvimento.

“Essa estratégia não pode pôr em causa aquilo que são os fundos de coesão e, sobretudo, os países periféricos da União, onde Portugal se insere, e as RUP onde se inserem as regiões ultraperiféricas. Ou seja, essa estratégia não pode ser uma estratégia centralizada continental levando para plano secundário aquilo que são princípios fundamentais da coesão”.

Albuquerque falou ainda da necessidade de o acordo Mercosul, entre a União Europeia e os países da América do Sul, “salvaguardar as produções das pequenas regiões”, que são essenciais para a manutenção do desenvolvimento económico e a fixação das populações, caso da banana, da cana-de-açúcar.

Rever o imposto sobre o Rum da Madeira foi outra das questões levadas à discussão. Porque, diz o presidente do Governo Regional, “não tem nenhum sentido que os impostos sejam mais baixos para as bebidas importadas, caso do Rum, do que para as bebidas da Madeira”.

A questão do segundo meio aéreo de combate aos incêndios e o seu financiamento por parte da República, já mencionada durante a manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, também voltou à baila, tendo Miguel Albuquerque defendido a “assunção da responsabilidade do Estado no quadro da protecção de pessoas e bens”.

Sobre esta temática, o financiamento de meios para a protecção civil, o governante disse que está consagrado no Orçamento de Estado. “Falta passar à prática (…), logo que a Madeira tenha um novo governo”.

O governante foi também questionado sobre uma eventual taxação dos produtos europeus por parte dos Estados Unidos da América, caso do Vinho Madeira que é um dos produtos que a Região exporta, dizendo que é necessária alguma cautela. “Não há nada como uma boa realidade para refrear os ímpetos”, assumiu, acreditando que vai haver bom senso.

Albuquerque apoia Marques Mendes

O presidente do Governo Regional e também líder dos social-democratas madeirenses anunciou que vai apoiar Marques Mendes como candidato às eleições presidenciais. "Eu vou apoiá-lo. Acho que o partido também vai apoiá-lo. É claramente o melhor candidato".

Também Luís Montenegro já manifestou o seu apoio, considerando que Luís Marques Mendes "preenche em absoluto todos os requisitos para encabeçar uma candidatura ganhadora à Presidência da República".