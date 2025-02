Daniel Neto defende internamento de psiquiatria no hospital

Daniel Neto defendeu, hoje, a necessidade de "criar espaços de internamento psiquiátrico no hospital, a par das casas de saúde mental".

O médico psiquiatra foi orador nos Estados Gerais do PS, que decorrem este sábado, 15 de Fevereiro, no Hotel Meliã, no Funchal.

Foto RMO

O especialista defendeu também, na ocasião, que os doentes não devem pagar o seu internamento.

"Os doentes com ADSE e outros subsistemas de saúde continuam a ter de pagar os seus internamentos, porque o acordo que foi feito entre a Secretaria Regional da Saúde e as casas de saúde não os inclui. Temos pessoas que são internadas contra a sua vontade por motivos da sua doença grave e que têm de pagar o seu internamento”, criticou.

A Integração da psiquiatria nos centros de saúde, a criação de equipas comunitárias de psiquiatria e a implementação de uma comunidade terapêutica na Região, foram outras das ideias defendidas pelo clínico.

Ainda no tocante à saúde, Daniel Neto condenou as "faltas graves de medicamentos que se verificam há muito tempo" e focou o problema das listas de espera. Considerou, contudo, que "é também preciso trabalhar na prevenção, mudando hábitos culturais e alimentares e adotando práticas saudáveis".

A nível político, embora demarcando-se de qualquer ligação partidária, Daniel Neto afirmou que "não se pode querer manter o poder à custa da opressão". “Temos de ser mais exigentes com as pessoas que nos governam, qualquer que seja o partido”, vincou.

Estes Estados Gerais do PS são dedicados ao Social, com particular destaque para as áreas da saúde, habitação e desafio demográfico, mas também a realidade política regional. Além do médico psiquiatra Daniel Neto, são oradores convidados o arquitecto Bruno Martins, o sociólogo Eduardo Fernandes e a politóloga Teresa Ruel.