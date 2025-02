PAN Madeira "defende reposição imediata de medicamentos na farmácia do Hospital"

Para assinalar o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, o PAN Madeira "alerta para a necessidade urgente de garantir a reposição total dos medicamentos essenciais para doentes oncológicos na Região. Apesar de alguns fármacos terem sido restabelecidos, há ainda doentes que não conseguem aceder aos medicamentos necessários, o que compromete a sua saúde e bem-estar", lê-se numa nota divulgada neste período de pré-campanha eleitoral.

Assim, reconhecendo a gravidade da situação, o PAN Madeira considera fundamental obter esclarecimentos sobre as razões destas falhas e apela a soluções imediatas para garantir que todos os pacientes tenham acesso aos seus tratamentos de forma ininterrupta", afirma.

É essencial que os madeirenses possam contar com um serviço de saúde que responda de forma eficaz às suas necessidades. O Governo Regional e o SESARAM devem assegurar que esta situação não se repita. Não podemos permitir que o tratamento dos doentes oncológicos esteja em risco devido a falhas no sistema de saúde Válter Ramos, vice-porta-voz do PAN Madeira

De acordo com a nota, "para evitar que falhas como esta voltem a ocorrer, o PAN Madeira propõe a criação de um plano de contingência eficaz, assegurando que a distribuição de medicamentos essenciais seja estável e previsível", propõe. "Além disso, o partido reforça a necessidade de medidas complementares que melhorem o acompanhamento dos doentes oncológicos e das suas famílias, como a redução de custos com exames e deslocações para tratamentos, bem como um reforço no apoio aos cuidadores informais, tanto psicológico como financeiro, garantindo melhores condições para quem enfrenta estas doenças de forma direta ou indireta", frisa.

E termina, garantindo que "o acesso a tratamento médico adequado e atempado é um direito fundamental e uma responsabilidade do Estado", pelo que o PAN Madeira "continuará a trabalhar para que esta questão seja devidamente resolvida, assegurando melhores condições de saúde para todos os madeirenses".

Esta informação foi enviada ontem, mas por dificuldades de comunicação por email o DIÁRIO não pôde difundi-la.