- "Hospitais incapazes de travar bactéria perigosa"

Bom dia. Entre muitas notícias de interesse geral, destaca-se esta que, provavelmente, muitos nem sabiam que estava a acontecer. Estes são os jornais e revistas publicados a nível nacional nesta quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2024.

Na revista Sábado:

- "Reportagem. Vivemos uma semana na rua do Benformoso"

- "Denúncias de violência estão a aumentar. Pontapés, murros e empurrões são diários nas escolas"

- "Suspeito no 'influencer' roubou dados teclando apenas as siglas das secretas"

- "Empreiteiro constrói casa a autarca que lhe atribuía obras"

Na revista Visão:

- "Adeus Trump. Olá, Portugal. Desiludidos com o rumo dos acontecimentos nos EUA, muitos americanos estão a procurar o nosso país como refúgio de paz e liberdade"

- "Transparência. Ligações perigosas no Governo"

- "Clima. 26 efeitos surpreendentes do aquecimento global"

- "Sete. As canções memoráveis de 1985"

No Correio da Manhã:

- "Executado com 3 tiros à porta de ginásio. Crime na Amadora"

- "Assalto no Seixal. Ladrões sequestram dez pessoas e roubam 200 mil euros em banco"

- "Escândalo com horas extraordinárias. Motorista do parlamento trabalhou 20 horas todos os sábados"

- "Setúbal. Mais de 200 vacinados por causa do surto de hepatite A"

- "Clássico no dragão. Anselmi à prova e Biel espreita estreia"

- "Mercado. Benfica procura clube para Cabral"

- "Liderança ismaelita. Príncipe sucede a Aga Khan"

- "Braga. Casal torturado por 100 euros e um fio de ouro"

- "Leiria. Praxe na natação leva dirigentes e pais a tribunal"

- "Educação. Delegado Regional acumulou funções de forma ilegal"

- "'Tutti Frutti'. Autarcas trocam contratos por luvas"

No Público:

- "Um em cada seis lares fiscalizados não tem condições para se manter aberto"

- "Médio Oriente. ONU classifica plano de Trump para Gaza como 'limpeza étnica'"

- "Entrevista. Paulo Pereira e a evolução no andebol: 'O respeito por nós é notório'"

- "Festival GUIdance. Guimarães recebe peças-concerto de inovadores do flamenco"

- "Perfil. Marques Mendes, o líder que irritou autarcas do PSD, tem 'em cada esquina um amigo'"

- "Caso Odair Moniz. Arguido e colega não chamaram o 112 depois dos disparos"

- "Operação Trutti-Frutti. Chefe do gabinete do MAI foi investigado por ajustes directos"

- "Dados do INE. Desemprego jovem sobe em 2024 e contraria tendência geral"

- "Comércio electrónico. Comissão Europeia aperta o cerco a produtos da Temu e Shein"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais incapazes de travar bactéria perigosa"

- "Palestina. Mundo indignado com plano de Trump para anexar Gaza"

- "Montenegro admite que ex-secretário de Estado foi imprudente"

- "Clássico. Samu com fome de golo e Gyokeres esfomeado"

- "Barómetro da Pitagórica para o JN, TSF, TVI/CNN. Ventura é o dirigente de partido mais penalizado pelos portugueses"

- "Tutti-Frutti. Sérgio Azevedo acusado de receber dinheiro e automóveis"

- "Guimarães. Juiz absolve membros da claque que insultaram Proença"

- "Homem executado com quatro tiros à porta de ginásio"

- "Saúde. Casos de mutilação genital estão a aumentar"

- "Porto. Moreira lança candidatura de Filipe Araújo à Câmara"

- "Vinhais. Jovens mantêm a tradição do negócio do fumeiro"

No Diário de Notícias:

- "Vagas para médicos desapareceram de concursos"

- "Gaza. Comunidade internacional ergue-se contra a ideia de Trump de criar a 'Riviera do Médio Oriente'"

- "Sondagem. Quem votou AD e PS nas Legislativas prefere Gouveia e Melo na corrida a Belém"

- "Tutti-Frutti. PSD e PS exigem que implicados deixem todas as 'funções políticas'"

- "Kiko Costa. 'Trocava o título de Melhor Jovem do Mundial de Andebol pela medalha de bronze'"

- "Cibersegurança. Novo regime é aprovado hoje em Conselho de Ministros sem 'fardo excessivo' para as entidades"

- "Trabalho. Desemprego de jovens licenciados dispara e recibos verdes atingem máximo de seis anos"

- "Aga Khan. Rahim, o novo líder ismaili é um protetor da causa ambiental"

- "Relatório. Nos últimos dez anos foram registados 1290 casos de mutilação genital feminina"

No Negócios:

- "Trabalho por conta própria segura recorde no emprego"

- "Centeno vê riscos na compra do Novo Banco pela Caixa"

- "Michael O'Leary, CEO da Ryanair. Alcochete só ficará pronto em '2040 ou 2050, no mínimo'"

- "Lex. Desregulação vai tornar a UE mais competitiva"

- "Produtores em Berlim para abrir apetite do mundo"

- "Gastos do SNS com medicamentos disparam quase 10%"

- "Tarifas de Trump tiram gás à escalada das criptomoedas"

No Jornal Económico:

- "Centeno alerta para riscos da CGD comprar Novobanco"

- "Marques Mendes atrás nas sondagens apresenta candidatura 'one man show'"

- "Jorge Mendes é o 35.º mais rico na lista da Forbes Portugal"

- "Rahim sucede a Aga Khan como 50º Imã"

- "OpenAI retalia contra chinesa DeepSeek com nova função"

- "Corum Eurion investe 17 milhões na compra de ginásios Solinca"

- "Futuro do trabalho será (sem dúvida) mais flexível e digital"

- "Diretor Nacional da PSP diz que polícia está blindada contra politização"

- "Ryanair considera ilegal aumentar taxas na Portela para financiar Alcochete"

- "Bayrou força orçamento e sobrevive a moção de censura"

No Record:

- "Sporting. Reforços de verão. Janeiro acabou, mas já se trabalha para o futuro em Alvalade"

- "Sporting. Kochorashvili com acordo fechado"

- "Quaresma deve ser titular no dragão. Gyokeres integrado"

- "Benfica. Mercado confidencial. As histórias que ninguém quer que se saiba"

- "Benfica. Leilão por Rollheiser"

- "Bruma é quem melhor dribla na Liga"

- "FC Porto. Villas-Boas com o clássico à vista: 'Sonhamos com o título até ao fim'"

- "Reportagem. O início da carreira de Anselmi"

- "Mundo celebra aniversário de Ronaldo"´

- "Itália. Milan 3 Roma 1. Félix marca na estreia"

No O Jogo:

- "'Clube saiu do espetro da ruína financeira'. André Villas-Boas quer que a equipa seja 'mais Porto' e analisa o desempenho no mercado de janeiro. Três saídas do plantel geram poupança de 2MEuro"

- "William Gomes apto para ir a jogo no clássico"

- "Conselho de Disciplina instaura processo a AVB"

- "'Com os holofotes em cima ele fica mais motivado'. Fernando Almeida jogou com Samu em Espanha"

- "Sporting. Vinagre 'fintou a FIFA' e permitiu saída de Kovacevic. Número de jogadores emprestados quase impediu regresso do guarda-redes à Polónia"

- "Kochorashvili apontado a reforço no verão. Saiba tudo sobre o médio georgiano"

- "Benfica. O telefonema de Rui Costa e a dupla argentina. Os pormenores da transferência do avançado italiano Belotti para a Luz"

- "Bruma pode ser titular com o Moreirense"

- "Santos e Botafogo disputam Rollheiser"

- "Internacional. João Félix chegou, marcou e pediu silêncio. Milan venceu Roma e segue para as 'meias' da Taça de Itália"

- "Futsal. Portugal já está no Europeu'26"

E no A Bola:

- "'Demos tudo'. Paulo Jorge Pereira, selecionador de andebol resume aventura no Mundial"

- "Itália. João Félix brilha na estreia. Milan 3-1 Roma. Equipa de Sérgio Conceição segue para as meias-finais da Taça"

- "Benfica. Rollheiser e Cabral a caminho das Américas. Reforços já trabalham a pensar no Moreirense"

- "FC Porto. Samu em busca do golo perdido"

- "Processo disciplinar à SAD e ao presidente pelos incidentes após jogo com o Estrela"

- "Sporting. Morita apontado ao dragão. Pode juntar-se a Gyokeres nos 'reforços' para o clássico"

- "Cristiano assume: 'Nunca pensei voltar a jogar pelo Sporting'"