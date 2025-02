AFARAM vai prestar consultas de psicologia e apoio educativo gratuito

A Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira - AFARAM - vai prestar, a partir de Março, a título gratuito, consultas de psicologia e apoio educativo para crianças e jovens, entre os 6 e os 18 anos. Esta iniciativa surge no âmbito no âmbito do projecto piloto da associação, 'Porto Seguro', financiado pelo Prémio BPI Fundação 'la Caixa' Capacitar.

As consultas e o apoio terão lugar às segundas e quartas-feiras, sendo necessário realizar uma marcação prévia.

O projecto 'Porto Seguro' nasceu da crescente necessidade de suporte emocional e educacional a crianças e famílias que enfrentam desafios na sua vida quotidiana. O acesso a apoio psicológico e educativo tem-se revelado essencial para o bem-estar e o desenvolvimento harmonioso das crianças.

Através desta resposta, a AFARAM reforça o seu compromisso com a comunidade, garantindo que mais famílias tenham acesso a serviços fundamentais para a saúde mental e o progresso educativo das crianças.

Para mais informações ou para agendamento de consultas, os interessados podem contactar a AFARAM através do contacto telefónico (291 643 412) ou via email [email protected] .