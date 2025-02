Dubai Aerospace Enterprise compra Nordic Aviation Capital

A Dubai Aerospace Enterprise, detida pelo principal braço de investimento do Governo do Dubai, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Nordic Aviation Capital, foi hoje anunciado.

"A operação de concentração consiste na aquisição, pela Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd. do controlo exclusivo sobre a Nordic Aviation Capital Designated Activity Company", lê-se na informação hoje divulgada pela AdC.

A DAE é um locador de aeronaves que opera a nível mundial e que tem sede no Dubai, sendo que "também desenvolve atividades de comercialização de aeronaves e presta serviços de investimento em aeronaves, bem como serviços de manutenção, reparação e revisão" de aviões, segundo a AdC.

É detida em última instância pela Investment Corporation of Dubai, que é o principal braço de investimento do Governo do Dubai, e as atividades desta em Portugal são desenvolvidas através da Emirates e da Smartstream Techonologies Holding Ltd.

Já a Nordic Aviation Capital é uma "sociedade de direito irlandês, ativa na locação de aeronaves para aviação civil, em particular, na locação de aeronaves a companhias aéreas", de acordo com a AdC.

Quaisquer observações sobre este processo devem ser enviadas à Concorrência no prazo de 10 dias úteis.