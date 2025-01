Novo surto no Uganda já matou uma pessoa na capital Kampala

A capital do Uganda, Kampala, está a lutar contra um novo surto do vírus Ébola que já matou uma pessoa, uma enfermeira que trabalhava num hospital, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"Um surto provocado pela doença viral Ébola-Sudão foi registado em Kampala (...) após confirmação por três laboratórios nacionais de referência", afirmou a secretária permanente do Ministério da Saúde, Diana Atwine, citada na rede social X.

A vítima é uma enfermeira de 32 anos que trabalha no Hospital Nacional de Mulago, na capital, "que inicialmente apresentou sintomas semelhantes aos da febre", disse.

"A paciente sofria de falência múltipla de órgãos e sucumbiu à doença" na quarta-feira, acrescentou a autoridade, citada pelo seu ministério na mesma rede social.

As autoridades sublinharam que "nenhum outro profissional de saúde ou doente na enfermaria apresentava sinais ou sintomas de Ébola".

Foram mobilizadas equipas de resposta rápida e serão vacinados 44 contactos da doente que foram identificados até ao momento, segundo a mesma fonte.

O último surto de Ébola no Uganda foi declarado em 2022. Causou a morte a 55 pessoas no país da África Oriental.

A confirmação do Ébola no Uganda é a mais recente de uma tendência de surtos de febres hemorrágicas virais na região da África Oriental.

A Tanzânia declarou um surto da doença de Marburgo, semelhante ao Ébola, no início deste mês, e em dezembro o Ruanda anunciou que o surto de Marburgo tinha terminado. O atual surto deste vírus na região de Kagera, no norte da Tanzânia, matou pelo menos duas pessoas, de acordo com as autoridades de saúde locais.

O Ébola, que é transmitido através do contacto com fluidos corporais de uma pessoa infetada ou com materiais contaminados, manifesta-se como uma febre hemorrágica mortal. Os sintomas incluem febre, vómitos, diarreia, dores musculares e, por vezes, hemorragias internas e externas.

O Uganda teve vários surtos de Ébola, incluindo um em 2000 que matou centenas de pessoas. O surto de Ébola de 2014-16 na África Ocidental matou mais de 11.000 pessoas, o maior número de mortes pela doença.

O Ébola foi descoberto em 1976 em dois surtos simultâneos no Sudão do Sul e no Congo, onde ocorreu numa aldeia perto do rio Ébola, que deu o nome à doença.