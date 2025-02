CMF reprova proposta “demagógica” da Confiança para a compra dos terrenos na Praia Formosa

A vereação da Câmara Municipal do Funchal, reunida esta quinta-feira, 6 de Fevereiro, decidiu reprovar a proposta apresentada pela coligação Confiança para a compra de 110 mil metros quadrados de terreno junto à Praia Formosa.

Em declarações aos jornalistas, no final do encontro semanal, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, caracterizou a proposta como "populista, demagógica e sem qualquer razoabilidade" considerando que seria "pagar por aquilo que tem de graça", tendo em conta que ficou concertado com os proprietários dos terrenos, que vão avançar com a construção de empreendimentos habitacionais, que o Município do Funchal ficará com 56 mil metros gratuitamente, sendo que 38 mil serão jardins públicos.

A autarca social-democrata apontou ainda que a aquisição dos terrenos localizados junto à Praia Formosa, com uma extensão de 110 mil metros quadrados, seria inviável tendo em conta o valor em questão.

O vereador da coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, lamentou o chumbo da proposta que previa a "criação de um parque urbano na cidade do Funchal, na zona da Praia Formosa", através da "afectação de parte das receitas da Taxa Turística de, sensivelmente, 12 milhões de euros para a aquisição dos terrenos ali existentes".