Emília Cerqueira espera que Trump reconsidere nas barreiras alfandegárias

“Se houver uma guerra comercial, todos vamos perder", garante a presidente da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República.

No final de uma visita à Madeira Wine, Emília Cerqueira comentou as ameaças do presidente do Estados Unidos de aumentar as taxas impostas aos produtos europeus, nos quais estará o Vinho Madeira.

“Esta questão das barreiras alfandegárias dos Estados Unidos, que está a ameaçar vários países e também a União a Europeia, naturalmente que preocupa muito Portugal, não só no sector dos vinhos. Esperamos que Donald Trump perceba quanto essa decisão poder ser, também, para os Estados Unidos e que não avance com essa ideia, até porque ainda não o fez, além das ameaças, até agora", afirmou.

A deputada lembra que esta é uma questão que preocupa todos os países da União Europeia que, a acontecer, obrigará a que a UE, "como um bloco" tenha de reagir.

No caso particular dos vinhos - os deputados tiveram uma visita guiada à Madeira Wine - recorda que, também ao nível nacional, "o mercado dos EUA é muito importante, mas não é o único". A China e o Japão, dois mercados onde o Vinho Madeira aposta são importantes.

“Esperamos que os Estados Unidos reconsiderem esta posição que pode pôr em acusa relações que sempre foram pacíficas e amigáveis, basta lembrar que foi Vinho Madeira que se brindou a independência dos EUA", sublinhou.

Nesta visita, que começou no domingo e termina hoje, a comissão parlamentar ouviu as principais preocupações da Região para a agricultura, pescas e florestas.

A renovação da frota pesqueira, o imposto especial sobre o consumo, na questão especial do rum e o receio dos impactos dos acordos Mercosul na comercialização da banana foram referidos.

“Também foi referida a questão dos meios aéreos no combate aos incêndios, mas que já está resolvida porque foi aprovada no Orçamento de Estado", adianta.