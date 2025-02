'À Espera D’Eles' estreou hoje no TMBD

O espectáculo ‘À Espera D’Eles’ ,do encenador e dramaturgo Francisco Lobo Faria subiu esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD).

A peça, que conta com os actores Bernardo Lobo Faria e Luís Simões, estará em cena até 9 de Fevereiro. Até ao próximo sábado será exibida às 20 horas e no domingo, último dia, às 17 horas.

Os bilhetes têm o custo de 11 euros, com os seguintes descontos: Cartões famílias numerosas e 55+; funcionários da CMF; jovens até aos 30 anos; pessoas necessidades especiais e acompanhantes; profissionais de artes do espectáculo; seniores e grupos (+10 pessoas).

Eis a sinopse: “Prosperidade | Abundância | Generosidade. Não se pode esperar generosidade num contexto em que não há abundância. Jamais haverá abundância se não existir prosperidade. Este é o drama do potencial humano. A semente do homem pode ter o potencial de providenciar o mais maravilhoso fruto, mas não se pode culpar a semente por não demonstrar a generosidade de dar fruto, se não lhe for oferecida uma terra fértil onde esta possa prosperar”.