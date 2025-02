39 Condutores alcoolizados ‘apanhados’ na ‘Campanha Taxa Zero ao Volante’

Dos 550 condutores madeirenses que entre os dias 4 e 10 de Fevereiro foram submetidos ao teste de alcoolémia, no âmbito da Campanha Nacional de Segurança Rodoviária ‘Taxa Zero ao Volante’, 39 (11%) acusaram excesso de álcool no sangue. Destes, 23 apresentaram uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, que configura crime punível com pena de prisão até 1 ano ou até 120 dias.

É o resultado da Campanha ‘Taxa Zero ao Volante’ realizada na Região durante uma semana, entre os dias 4 e 10 de Fevereiro, e que teve como objectivo alertar os condutores dos 2.769 veículos fiscalizados, para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), a campanha nacional contou, uma vez mais, com a participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira na realização de acções de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelos comandos Regionais da PSP.