Victor Calado cessa funções como vice-presidente do Marítimo

Victor Calado cessou as suas funções de vice-presidente da Direcção e de vogal do conselho de Administração da SAD do Club Sport Marítimo, revelou hoje o clube.

"Esta decisão resultou de um novo desafio, que lhe foi proposto e que decidiu aceitar, podendo vir a integrar um cargo executivo na Federação Portuguesa de Futebol", avança uma nota publicada no site oficial dos verde-rubros.

"Esta abordagem é reveladora do reconhecimento, por parte das instâncias que comandam o futebol português, de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela actual direcção do Club Sport Marítimo", realça o clube no mesmo comunicado.