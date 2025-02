Presidente do Marítimo em 'guerra' com Arditi Carlos André Gomes pôs em tribunal a sua entidade patronal, que é detida maioritariamente pela Região e pela Universidade da Madeira. Já a agência contesta o direito ao acréscimo salarial reclamado na justiça. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 6 de fevereiro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Estaleiro a bom ritmo garante 'ferry' dentro de duas semanas 'Lobo Marinho', da Porto Santo Line, será o primeiro navio em Portugal com ligação a energia eléctrica de terra.

Outros destaques:

3,9 milhões fazem nascer edifício e estacionamentos 'Ponta Oeste' investe no reforço de infra-estruturas do Campo de Golfe da Ponta do Pargo.

Rosie Baytun e Sara Jardim com Gonçalo Maia Camelo 'Madeira com futuro' é o lema da campanha da IL-Madeira.

E, por fim, Desemprego estável à conta da população inactiva.

