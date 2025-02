Chega denuncia falta de fiscalização ao PRR na Madeira

O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, expressou preocupação com o que considera ser a falta de fiscalização à gestão que está a ser feita dos fundos do PRR na Madeira. A ideia foi expressa numa audição urgente ao Ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro de Almeida, realizada na Comissão de Acompanhamento do PRR, que o parlamentar madeirense integra, em representação do seu partido.

Francisco Gomes realçou dois projectos que foram assinalados pelo Governo da República como marcos não cumpridos, nomeadamente a aquisição, por 25 milhões de euros, de dois ‘ferries’ eléctricos para o transporte de passageiros e veículos, nos Açores, e a aquisição, por 14 milhões de euros, de um navio para investigação científica, na Madeira.

As duas iniciativas, que ainda não foram concretizadas, receberam a censura do deputado madeirense. No projecto dos Açores, realçou que o mesmo já tinha sido alvo de três concursos, nenhum dos quais tinha garantido a sua execução. Quanto ao projecto na Madeira, apontou-o como exemplo da "lógica distorcida" do Governo Regional, que, a seu ver, promove obra que está "desligada dos verdadeiros interesses e prioridades da população".

Estamos a falar de uma região atlântica sem ligação marítima ao continente, com uma frota pesqueira degradada, com o hospital sem medicamentos e um dos índices de pobreza mais altos do país. As prioridades? Navios científicos de 14 milhões, campos de golfe de 20 milhões e pontes aéreas de 1,6 milhões Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado do Chega sublinhou que, na sua opinião, o Governo da República não exerce a fiscalização que deveria em matéria do PRR na Madeira porque, segundo diz, "esconde-se atrás da desculpa de que a Região já tem uma comissão de acompanhamento do PRR". Porém, a seu ver, a imparcialidade da mesma está comprometida devido à "proximidade excessiva" que tem quanto à entidade que deveria fiscalizar, que é o Governo Regional.