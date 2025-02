Inscrições abertas na Madeira para o roadshow 'Reciclar é na boa'

O roadshow 'Reciclar é na boa' da Academia Ponto Verde, promovido pela Sociedade Ponto Verde (SPV), continua a percorrer o país até ao final do ano lectivo. O objectivo é dar conhecimento e levar a mais acção para que mais embalagens sejam depositadas nos ecopontos nacionais. Neste sentido, encontram-se abertas as inscrições para os estabelecimentos de ensino da Madeira que tenham interesse em receber estas formações.

As sessões formativas são dirigidas aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos com o objectivo de sensibilizar e consciencializar para a importância de reciclarem as suas embalagens, onde quer que estejam, num contributo para o cumprimento das metas ambientais com as quais Portugal está comprometido.

"Com a duração de 45 minutos, estas formações da Academia Ponto Verde permitem aos alunos esclarecer dúvidas sobre a reciclagem de embalagens e, com mais conhecimento sobre este tema, poder ter um papel mais ativo na separação e deposição seletiva de embalagens. Capacita-os também para levar estas aprendizagens para junto dos seus familiares e amigos para que todos possam adotar as melhores práticas", refere nota enviada.

Para reforçar este trabalho de literacia ambiental em contexto de sala de aula, a SPV disponibiliza ainda, através do website da Academia Ponto Verde, um conjunto de ferramentas e materiais didáticos que os professores podem aplicar em diferentes atividades com os seus alunos.

“Temos a ambição de chegar a 300 escolas e a mais de 13 mil alunos, fazendo desta a maior edição de sempre da Academia Ponto Verde, em número de escolas e de alunos, porque a reciclagem de embalagens é, de facto, um tema que impacta a nossa vida e só com o envolvimento de todos, nomeadamente dos mais novos, conseguimos fazer mais e melhor", afirma o coordenador de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.

“O nosso compromisso com a comunidade escolar e a educação ambiental, especialmente no que diz respeito à reciclagem de embalagens, é reforçado a cada edição, promovendo conhecimento e mudança de comportamentos. Por isso, estamos a reforçar a nossa comunicação, com uma campanha a decorrer no digital e em exterior, que incentiva as escolas que ainda não nos receberam a inscrever-se, podendo, assim, beneficiar desta formação até ao mês de junho.”

Os interessados podem inscrever-se em https://academiapontoverde.pt/ .