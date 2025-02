Violinista Robert Stepanian e maestro Sergey Smbatyan com OCM no Concerto Especial de Inverno

Assumindo um compromisso, com dedicação e paixão, pela arte musical ao serviço do seu público, a Orquestra Clássica da Madeira sobe uma vez mais ao palco amanhã, domingo, pelas 18 horas, para mais um concerto, desta feita um especial de Inverno, com dois convidados, o violinista Robert Stepanian e o maestro Sergey Smbatyan.

"Num mundo complexo e conturbado, repleto de ruído, a música surge como um farol de beleza", começa por sinalizar o director artístico da OCM. "A música influencia a cultura e os nossos sentimentos, transcende épocas e fronteiras, enriquece as nossas vidas e reforça o tecido social da nossa sociedade", realça Norberto Gomes, como que justificativa para apresentar "duas das mais importantes e belas composições do grande mestre alemão Ludwig van Beethoven".

"Considerado um dos compositores mais importantes da história da música pela sua criação inovadora nas sinfonias, quartetos de cordas e concertos para instrumento e orquestra, Beethoven é considerado o compositor clássico mais ouvido e um dos vultos mais importantes da cultura europeia", realça. "Foi graças à sua arte, que o compositor construiu o caminho rumo à era moderna, sendo considerado na história da música um exemplo singular e cativante de que a criatividade humana é infinita".

Assim, "este concerto tem duas obras do seu magnífico repertório escolhidas e propostas pelos artistas convidados para este concerto, o Concerto para violino em Ré Maior e a Sinfonia n.º 7", salienta Norberto Gomes que acrescenta que "irão subir ao palco com a Orquestra Clássica da Madeira dois artistas com carreiras extraordinárias no panorama internacional, que pela primeira vez atuarão em Portugal, nomeadamente o violonista Robert Stepanian e o maestro Sergey Smbatyan, sendo que a sua conjugação, farão deste concerto um momento único de fruição e de partilha sonora".

Robert Stepanian, com uma carreira internacional em mais de 40 países, laureado em inúmeros concursos nacionais e internacionais, nomeado e recetor de vários prémios, tem uma formação académica que o coloca num patamar indiscutível entre os grandes intérpretes da atualidade. Artista gravado, é assíduo em grandes festivais por todo o mundo tendo-se cruzado nas principais salas de concertos com grandes figuras do mundo artístico. Reconhecido também pelas suas capacidades pedagógicas, sendo convidado por muitas instituições para ministrar masterclasses, irá também, de uma forma generosa, partilhar os seus conhecimentos científicos e académicos com jovens formandos do Curso Profissional de Instrumentista e seus professores do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Estamos convictos que esta contínua postura no apoio à formação dos jovens trará a longo prazo um ainda maior e melhor resultados a este nosso foco na qualidade da música erudita na Região. . Stepanian toca num violino de Carlo Bergonzi (séc. XVIII).

Sobre o maestro convidado, Sergey Smbatyan, "é com grande honra que a Orquestra Clássica da Madeira assume a sua estreia enquanto maestro em Portugal", assinala. Com uma formação base em grandes instituições de ensino como o Conservatório Estatal de Yerevan e o Conservatório de Tchaikovsky de Moscovo, posteriormente no Royal Academy of Music, onde estudou com o proeminente maestro e professor Sir Colin Davis, tendo também ensinamentos e orientações de Riccardo Muti e Valery Gergiev que o influenciaram na sua qualidade artística. Maestro convidado de extraordinárias orquestas, incluindo a Orquestra Sinfónica de Londres, a Orquestra Filarmónica de Varsovia, a Orquestra Filarmónica de Dresden, a Orquestra Filarmónica de Israel, a Orquestra Sinfónica da Rádio de Praga, a Orquestra Sinfónica do Teatro Mariinsky, a Orquestra Filarmónica da Eslováquia e muitas outras. Sergey tem-se apresentado em grandes salas e com grandes artistas, fazendo deste um dos maestros mais ativos da sua geração e todo o mundo. Como maestro convidado principal da Sinfónica de Berlim até a Temporada 2024-2025, Sergey Smbatyan representa um exemplo de tenacidade, ambição e representatividade cultural que muito reconhecemos. A globalidade da cultura e a sua expressão no mundo é feita com artistas deste calibre que têm em si o condão da responsabilidade, da formação e da generosidade da partilha, fazendo da música a arte que provavelmente mais une os povos em valores tais como a tolerância, o respeito e o reconhecimento.

De recordar que "no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala".

Neste "concerto que promete ser excecional com um programa rico na estética musical, com obras que continuam a inspirar-nos e a comover-nos, oferecendo beleza e emoção que transcendem o tempo" e "porque queremos partilhar a música com dedicação e emoção, estão todos convidados a vivenciar o fascínio da música através destas obras que são verdadeiras pérolas da criação humana, incontornáveis tesouros da humanidade", refere o director artístico.

Os bilhetes custam 20€ (com descontos para crianças, jovens e seniores com mais de 65 anos de idade), sendo os locais de venda a esta hora a Tickectline – https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-s-smbatyan-e-r-step-89503 e a bilheteira à entrada do local do concerto, que estará aberta a partir das 16h00 de domingo.