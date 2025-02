JPP compromete-se a construir 500 casas por ano

O JPP aponta a habitação como uma prioridade, pelo que assume o compromisso de construir 500 casas por ano, caso obtenha a "confiança generalizada dos madeirenses nas próximas eleições". O partido esteve, esta manhã, na freguesia do Seixal, numa acção marcada pelo contacto de proximidade com a população do Norte da ilha.

“Estamos prontos para avançar, em parceria com todas as construtoras e empresas de construção da Região, com um plano urgente, um plano de resgate para as famílias que estão a ser despejadas das suas casas por não terem capacidade financeira de pagar a renda ou adquirir casa, para os casais jovens e para a classe média”, salientou Élvio Sousa.

O cabeça-de-lista pelo partido às eleições de 23 de Março afirma que, se for eleito, tem "uma equipa e todas as parcerias para avançar com a construção de 500 casas por ano de governo, com tipologias entre o T1 e o T3, com áreas brutas habitáveis que variam entre os 60m2 para os T1 e os 95m2 para os T3 nas modalidades de preços controlados e de renda acessível”.

O partido traça esta como sendo a sua "prioridade imediata. Dar estabilidade aos jovens, às famílias e aos nossos cidadãos. De que nos serve ter bons indicadores económicos se os madeirenses não conseguem comprar casa”, questionou.

Não se preocupem os ansiosos que o dinheiro está assegurado. O saldo global mais o corte de gorduras e o programa de redução da despesa vai ser usado ao serviço da habitação Élvio Sousa

Na ocasião referiu-se ainda ao despesismo de Miguel Albuquerque: "só os gastos de 77 técnicos especialistas nomeados pelo Governo de Albuquerque, e que custam mais de 3,3 milhões por ano, dariam para construir 18 casas com um valor base de 180 mil euros".