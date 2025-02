“Prioridades imorais” de Miguel Albuquerque e Pedro Ramos

É do conhecimento público a construção de mais um Campo de Golfe, agora na Ponta do Pargo, para um grupo de pessoas e de elite praticarem esta modalidade. Numa primeira fase foram 8 Milhões de euros para expropriações de terrenos e em 2024 foram mais 12 Milhões de euros para dar seguimento à construção. No entanto, para dois programas de combate às listas de espera - Programa Recuperação de Cirurgias e o Programa Especial de Acesso a Cuidados de Saúde - em 2024 foram 11 Milhões de euros. Ou seja, menos 1 Milhão de euros do que para o Campo de Golfe! Neste momento o total para o Campo de Golfe já vai em mais de 23 Milhões e 500 mil euros.

Portanto, temos um Governo Regional que investe quase 24 Milhões de euros para um grupo de pessoas abastadas, jogarem golfe! Enquanto, neste momento, temos um Programa de Recuperação de Cirurgias suspenso e permanecem mais de 2 dezenas de pessoas nos corredores do hospital, para internar. Tudo porque não existem camas disponíveis para internamento.

Outra situação grave, é quando as previsões orçamentais para o Programa de Recuperação de Cirurgias no Orçamento Regional para 2025 previa a redução do valor em mais de 300 mil euros, quando comparado com 2024. Ou seja, Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, retiraram mais de 300 mil euros do Orçamento Regional destinado a reduzir as listas de espera para cirurgias, para esbanjar 450 mil euros na construção de uma lagoa para regar a relva do campo de golfe da Ponta do Pargo. Uma obra que nem é para ajudar os agricultores desta freguesia durante o Verão! É para regar a relva de um campo de golfe!

Para além deste exemplo de “prioridades deslumbradas” deste Governo Regional, veja-se a construção de uma ponte suspensa, na Ponta do Pargo, no valor de 1.6 Milhões de euros. Será que esta é, neste momento, uma verdadeira necessidade, enquanto 18 mil madeirenses esperam e desesperam por uma cirurgia para melhorar a sua qualidade de vida?

Como se pode aceitar que Miguel Albuquerque e Pedro Ramos, prefiram gastar quase 24 Milhões de euros para os amigos e alguns turistas jogarem golfe, em vez de ajudar 18 mil madeirenses que aguardam por uma cirurgia para terem melhor qualidade de vida?!

São estas preferências que o Povo deve questionar e refletir: como se pode admitir que o Governo Regional retire dinheiro dos contribuintes destinado à Saúde, para esbanjar em obras para os amigos e endinheirados jogarem golfe?!