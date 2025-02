Eagles 'dizimam' Chiefs e impedem ' tri' ao vencerem 59.º Super Bowl

Os Philadelhia Eagles dominaram no domingo o 59.º Super Bowl, impedindo de forma categórica, com um triunfo por 40-22, que os Kansas City Chiefs se sagrassem pela terceira vez consecutiva campeões dos Estados Unidos de futebol americano.

Em New Orleans, Luisiana, os comandados de Nick Sirianni contrariaram o favoritismo dos bicampeões em título, que perseguiam um inédito 'tri', resolvendo praticamente o jogo numa primeira parte implacável, que terminaram a vencer por 24-0.

Com tal vantagem, e com Patrick Mahomes do outro lado a viver um dos piores jogos da carreira, os Eagles, liderados pelo 'MVP' Jalen Hurts, acabaram em definitivo com o encontro no terceiro período, quando chegaram a 34-0, garantindo desde logo a 'vingança' do desaire de há dois anos, por 38-35.

Os Chiefs ainda reduziram para 34-6 antes do quarto período, mas Xavier Worthy nem festejou o seu touchdown, seguindo-se uns últimos 15 minutos sem história, que Jake Elliott aproveitou para converter mais dois pontapés, aos quais o conjunto de Andy Reid respondeu com dois touchdowns irrelevantes.

Ao acertar 17 de 22 passes, para 221 jardas, somar um touchdown de corrida e dois de passe, o quarterback Hurts liderou os Eagles, equipa em que, ainda mais do que o ataque, foi determinante a defesa, no seu todo, a parar constantemente o ataque dos Chiefs, que só marcaram pontos depois de terem o jogo perdido.

Os dois primeiros ataques não resultaram em pontos, mas, ao segundo, os Eagles, mesmo sem grandes corridas de Saquon Barkley pelo meio, adiantaram-se no marcador, através de um touchdown do quarterback Jalen Hurts, com ponto extra de Jake Elliott (7-0).

Se o ataque funcionou, a defesa continuou a 'secar' Mahomes, que depois de só ter conseguido um primeiro 'down' no ataque inicial, nem um logrou no segundo.

O primeiro período fechou com 7-0, mas com os Eagles a ameaçarem mais pontos, que só não conseguiram porque um passe de Hurts foi intercetado por Bryan Cook, num turnover que os Chiefs voltaram a não aproveitar, voltando a nem avançar 10 jardas.

Em boa posição, o conjunto de Filadélfia voltou a marcar no ataque seguinte, desta vez através de um pontapé de Jake Elliott, que passou o resultado para 10-0.

A resposta dos Chiefs foi desastrosa, já que, no ataque seguinte, Mahomes foi duas vezes deitado ao chão, sendo que, depois dos dois sacks, seguiu-se um passe intercetado pelo aniversariante Cooper DeJean, para um touchdown de 38 jardas, seguido de novo ponto extra de Elliott.

Com 17-0, os bicampeões em título estavam obrigados a reagir, mas voltaram a não conseguir qualquer primeiro down no ataque seguinte e, depois de pararem o ataque dos Eagles, Mahomes voltou a falhar, com nova interceção, selada por Zack Baun.

Muito perto da end zone, o conjunto de Filadélfia não perdoou e A.J. Brown, após passe de Hurts, marcou mais um touchdown, colocando o resultado em 23-0.

Elliott não falhou o ponto extra e o intervalo chegou com 24-0, até porque os Chiefs voltaram a não conseguir avançar no último ataque: chegaram a meio com um primeiro down, contra 13, e um total de 23 jardas, contra 177.

Depois da atuação de Kendrick Lamar, no 'half time show', os Chiefs tiveram o primeiro ataque da segunda parte e percebeu-se logo que tudo se mantinha igual à primeira metade.

Muito por cima, os Eagles aumentaram sem surpresa a vantagem para impensáveis 34-0, com mais um pontapé de Jake Elliott e um touchdown de DeVonta Smith, na sequência de um espetacular passe de 46 jardas de Hurts. Elliott somou o ponto extra.

Nos instantes finais do terceiro período, e com a defesa dos Eagles mais relaxada, os Chiefs conseguiram, finalmente, marcar os primeiros pontos, num touchdown de Xavier Worthy, na sequência de um passe de 50 jardas de Mahomes.

O quarto período, para cumprir calendário, teve mais dois pontapés de Elliott, que passou o resultado para 40-6, 'maquilhado' na fase final pelo conjunto de Kansas City, com dois touchdowns, de DeAndre Hopkins e Xavier Worthy, ambos seguidos de conversões de dois pontos, apenas para a estatística.

A festa há muitos estava a ser feita pelos Philadelphia Eagles, que repetiram o triunfo de 2018, então face aos New England Patriots (41-33).