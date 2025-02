Boavista é o 13.º clube a mudar de treinador na I Liga 2024/25

O Boavista tornou-se hoje o 13.º clube a mudar de treinador na I Liga portuguesa de futebol 2024/25, após a demissão do italiano Cristiano Bacci, nas vésperas de os 'axadrezados' visitarem o Estoril Praia, para a 21.ª jornada.

O adjunto Gilberto Andrade vai comandar a equipa no encontro de domingo, assegurando a transição interina no lanterna-vermelha, que ultima a rescisão contratual com Cristiano Bacci, tendo já hoje orientado o treino dos portuenses.

O técnico italiano de 49 anos deixou o comando do lanterna-vermelha do campeonato, com 12 pontos, após o encerramento do 'mercado' de inverno, sem que o clube portuense conseguisse reforçar o plantel, tendo em vista os seis pontos de atraso para o AVS, primeiro clube a salvo da despromoção.

Com esta saída, Santa Clara, Casa Pia, Moreirense, Estoril Praia e Nacional são os únicos clubes que continuam com os treinadores com que arrancaram para 2024/25.

As 'chicotadas' começaram antes do arranque do campeonato, com o Gil Vicente a despedir Tozé Marreco na pré-temporada e a optar por Bruno Pinheiro, com Carlos Cunha na transição, seguindo-se a saída de Daniel Sousa do Sporting de Braga, após a primeira ronda, fazendo regressar Carlos Carvalhal.

O Benfica foi o primeiro 'grande' a mudar de 'timoneiro', ao dispensar o alemão Roger Schmidt e reapostando em Bruno Lage, após a quarta jornada, seguindo-se a saída de Ruben Amorim do Sporting, após um pleno de vitórias nos 11 primeiros jogos, para suceder ao neerlandês Ten Hag no Manchester United.

João Pereira foi promovido ao 'papel' principal nos 'leões', durante quatro jornadas, até ser rendido por Rui Borges, que chegou do Vitória de Guimarães.

Os vimaranenses apostaram em Daniel Sousa, mas só o 'aguentaram' duas rondas, para logo entrar Luís Freire, técnico que, anteriormente, tinha sido dispensado pelo Rio Ave, que, após a 10.ª, apostou em Petit.

A saída de Vítor Bruno do comando técnico do FC Porto fez um inédito pleno entre os 'grandes', com o coordenador da formação José Tavares a assumir a liderança interina até à chegada do argentino Martín Anselmi.

Nesta 'dança', o Estrela da Amadora trocou Filipe Martins por José Faria, o Farense 'resgatou' Tozé Marreco após despedir José Mota e o Arouca apostou em Vasco Seabra para o posto de Gonzalo García.

No AVS, a mudança aconteceu após a 11.ª ronda, com Daniel Ramos a suceder a Vítor Campelos, seguindo-se a 'chicotada' no Famalicão, que elegeu Hugo Oliveira para substituir Armando Evangelista, com Ricardo Silva a orientar a equipa na 13.ª.

- Mudanças de treinador na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol:Jornada Clube Sai Entra - Gil Vicente Tozé Marreco Carlos Cunha (interino) 1.ª Sporting de Braga Daniel Sousa Carlos Carvalhal 1.ª Gil Vicente Carlos Cunha (interino) Bruno Pinheiro 4.ª Benfica Roger Schmidt Bruno Lage 6.ª Estrela da Amadora Filipe Martins José Faria 6.ª Farense José Mota Tozé Marreco 9.ª Arouca Gonzalo García Vasco Seabra10.ª Rio Ave Luís Freire Petit11.ª Sporting Ruben Amorim João Pereira11.ª AVS Vítor Campelos Daniel Ramos 12.ª Famalicão Armando Evangelista Ricardo Silva (interino)13.ª Famalicão Ricardo Silva (interino) Hugo Oliveira15.ª Sporting João Pereira Rui Borges15.ª Vitória de Guimarães Rui Borges Daniel Sousa17.ª Vitória de Guimarães Daniel Sousa Luís Freire18.ª FC Porto Vítor Bruno José Tavares (interino)20.ª FC Porto José Tavares (interino) Martín Anselmi20.ª Boavista Cristiano Bacci Gilberto Andrade (interino)