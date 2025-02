Donald Trump reafirma ideia de Canadá como 51.º estado norte-americano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a ideia de que o Canadá "estaria melhor" se se convertesse num estado norte-americano, em entrevista à Fox que foi divulgada no domingo.

"Acho que o Canadá estaria muito melhor se fosse o 51.º estado, porque perdemos 200 mil milhões de dólares por ano com o Canadá e eu não vou deixar isso acontecer. É demasiado", disse Donald Trump.

No entanto, o magnata republicano disse que não se importaria de pagar esse dinheiro se o Canadá se tornasse mais um Estado norte-americano.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi captado por um microfone, sem o saber, a dizer que as palavras do Presidente Trump sobre fazer do Canadá o 51.º estado dos Estados Unidos são "algo real", noticiaram os meios de comunicação locais.

"Sim, é", respondeu Donald Trump depois de lhe ter sido perguntado se era de facto uma coisa real, como Trudeau tinha indicado.

Donald Trump demonstrou em várias ocasiões, antes e depois de iniciar o seu segundo mandato, a 20 de janeiro, o seu interesse em fazer do Canadá o 51.º Estado norte-americano, incluindo através do recurso à "força económica".

No domingo, numa conferência de imprensa improvisada que o Presidente deu no "Air Force One" a caminho de Nova Orleães para assistir ao "Super Bowl", Donald Trump disse que o Canadá "não é um país viável", que não gasta o suficiente com as suas forças armadas porque assume que os Estados Unidos cuidarão dele.