Chega acusa República de bloquear solução para lesados do Banif

O deputado do Chega, Francisco Gomes, criticou hoje o PSD e o CDS por terem reprovado uma proposta do partido que previa indemnizar, já em 2026, os lesados do Banif, impedindo, no seu entender, "que milhares de portugueses recuperassem as poupanças de toda uma vida perdidas com a resolução do banco em 2015".

O parlamentar, citado em nota de imprensa, afirma que a iniciativa apresentava uma solução “concreta e financeiramente calendarizada” e considera que o chumbo demonstra que PSD e CDS preferem manter "esquecidos" os lesados do Banif, "enquanto repetem promessas vazias”.

Francisco Gomes classificou ainda a posição dos sociais-democratas e dos centristas como “uma vergonha política” e “um golpe duro contra quem confiou no sistema financeiro e foi abandonado pelo Estado”.

O PSD e o CDS passam a vida a dizer que querem resolver o problema dos lesados, mas quando o Chega apresenta uma solução real, votam contra Francisco Gomes, CH

O partido recorda que, em Julho deste ano, reuniu com a Associação dos Lesados do Banif, onde ouviu testemunhos de famílias que dizem ter ficado arruinadas após a venda do banco ao Santander, operação que deixou milhares de pequenos aforradores sem compensação ou qualquer mecanismo de protecção.

O Chega acusa ainda o governo da República de manter sem resposta um problema que, segundo o partido, ajudou a criar, deixando milhares de famílias num “limbo injusto”, sem reparação financeira.

O Estado destruiu a vida de milhares de portugueses com o caso Banif. O mínimo que devia fazer era pagar o que deve. O silêncio do governo é vergonhoso Francisco Gomes, CH

O deputado garantiu que o partido continuará a apresentar propostas até que o Estado “assuma a sua responsabilidade e devolva dignidade às famílias que perderam tudo”.