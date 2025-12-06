Chega denuncia alegado esquema de falsificação de cartaz de condução

Os deputados do Chega, Francisco Gomes e Eliseu Neves vieram, hoje, a público denunciar a existência de um alegado esquema fraudulento que permitiria a troca de cartas de condução falsas por títulos portugueses autênticos, através da utilização de certificados de autenticidade igualmente falsificados, produzidos por entidades sediadas em Portugal.

Segundo os parlamentares, citados em nota de imprensa, o esquema estará organizado, terá ramificações em vários pontos do país e poderá envolver milhares de processos, revelando fragilidades nos mecanismos de verificação documental.

De acordo com a mesma nota, a informação foi transmitida aos deputados por pessoas que afirmam conhecer o funcionamento interno da operação.

Para o deputado eleito à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, esta situação representa um “exemplo evidente” de como falhas administrativas “podem abrir espaço para crimes transnacionais com impacto global”. E reforça: "Estamos perante um esquema internacional que utiliza Portugal como plataforma para validar documentos falsos. Isto é inadmissível".

Os parlamentares defendem uma resposta urgente por parte das autoridades e alertam para os riscos decorrentes da utilização de títulos de condução portugueses obtidos de forma fraudulenta, que permitem aos detentores conduzir legalmente em vários países.

O Chega afirma ainda que irá pedir esclarecimentos ao Governo e apresentar iniciativas legislativas "destinadas a reforçar a verificação documental" em Portugal.