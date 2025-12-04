Cristiano Ronaldo investe na área de IA e torna-se accionista da Perplexity

Cristiano Ronaldo é o novo accionista da Perplexety, empresa americana que incorpora um motor de busca com recurso a inteligência artificial (IA).

Por intermédio de uma aplicação nas redes sociais, o craque madeirense esclareceu o porquê da proposta nesse mercado.

"A curiosidade é um requisito para a grandeza. Ganhas quando continuas a fazer novas perguntas todos os dias. É por isso que tenho orgulho em anunciar o meu investimento na Perplexity. A Perplexity está a impulsionar a curiosidade do mundo e, juntos, vamos inspirar todos a fazer perguntas mais ambiciosas", referiu o jogador do Al Nassr

O capitão da selecção portuguesa recebeu o galardão prestígio e foi aí que falou do projecto.

“Tenho alguns troféus em casa, mas tenho que dizer que este é especial e bonito. Bom, o que é que eu vou dizer? Acho que já foi tudo dito. Tenho que vos confessar que hoje à tarde estava na mesa a estudar o que iria dizer neste discurso. Pensava eu: 'O que é um Prémio Prestígio'? Será que é um prémio de final de carreira' e fiquei um pouco nervoso e pensei: 'Não pode ser'. Então fui fazer uma pesquisa no Perplexity, se não sabem, depois pesquisem para ver o que é, e tive uma pequena ajuda.”